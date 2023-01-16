"Били так, что оставалась от ударов буква Z"

"Женщину из полиции они пытались заставить работать на них. При задержании ее побили, угрожали, что заберут ребенка, будут резать его на части и ей возвращать". "Били меня так, что оставалась от ударов буква Z. Меня поставили к стене, раздели, прикрепили электроды к гениталиям и начали пускать ток". "Когда начали вырывать ногти, то боль смешалась одна с другой". Жители Херсона, которые во время оккупации были задержаны российскими военными, рассказывают о пытках, которые им пришлось пережить.