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"Били так, что оставалась от ударов буква Z"

"Били так, что оставалась от ударов буква Z"
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"Били так, что оставалась от ударов буква Z"

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"Женщину из полиции они пытались заставить работать на них. При задержании ее побили, угрожали, что заберут ребенка, будут резать его на части и ей возвращать". "Били меня так, что оставалась от ударов буква Z. Меня поставили к стене, раздели, прикрепили электроды к гениталиям и начали пускать ток". "Когда начали вырывать ногти, то боль смешалась одна с другой". Жители Херсона, которые во время оккупации были задержаны российскими военными, рассказывают о пытках, которые им пришлось пережить.

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