Вологодский губернатор: чиновникам и депутатам не нужно ездить за границу

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что "в сложное для страны время" считает для депутатов и чиновников любого уровня недопустимым "проводить отпуск на люксовых курортах", и рекомендовал им воздержаться от поездок в зарубежные страны, а вместо этого заняться поддержкой мобилизованных на войну с Украиной жителей области. Кувшинников сказал об этом в понедельник на оперативном совещании правительства области, - сообщает ТАСС.

Поводом для слов губернатора стал скандал вокруг депутата регионального заксобрания Дениса Долженко, который в новогодние каникулы выложил в интернете свое фото с пробежки в Дубае. После этой публикации Долженко подвергли резкой критике региональные политики, а также федеральное руководство "Единой России", включая секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Долженко исключили из партийной фракции заксобрания, а также из числа сторонников "Единой России". Членом партии он не является.

Долженко не стал извиняться за опубликованное фото. Помимо прочего, он выложил ВКонтакте ещё одну фотографию, на которой он изображён в Дубае с дочерью министра обороны России Ксенией Шойгу. Дочь Шойгу за поездку за рубеж никто из официальных лиц не критиковал.

Ранее тот же Турчак и другие деятели "Единой России" подвергли резкой критике ещё одного депутата законодательного собрания российского региона - Курской области - Максима Васильева. Ему вменили в вину поездку в Мексику. Турчак пригрозил депутату "кувалдой Вагнера" и призвал его сдать мандат. Васильев, однако, не является членом "Единой России" и прямо не подчинён ни Турчаку, ни губернатору, как и Долженко.

Ранее сообщалось, что руководитель фракции "Единой России" в тамбовской Облдуме Юрий Плужников разослал своим однопартийцам письмо, в котором рекомендовал им воздержаться от любых заграничных поездок "даже в дружественные по отношению к Российской Федерации страны" в связи, как сказано в письме, "со сложившейся в России и мире военно-политической ситуацией". Ни Мексика, ни ОАЭ не вводили санкции против России в связи с её вторжением в Украину.