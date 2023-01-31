Лицом к событию. Кто напишет за Путина как оно есть?

"Удастся ли взять Украину измором раньше, чем мы сами тут передохнем? Можно конечно в это верить..." Игорь Стрелков (Гиркин) опережает президента РФ с ежегодным посланием. Каким оно было бы у самого Путина, если б ему написали правду? В эфире эксперты: Михаил Крутихин, Давид Шарп и Аббас Галямов.