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Лицом к событию. Кто напишет за Путина как оно есть?

Лицом к событию. Кто напишет за Путина как оно есть?
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Лицом к событию. Кто напишет за Путина как оно есть?

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"Удастся ли взять Украину измором раньше, чем мы сами тут передохнем? Можно конечно в это верить..." Игорь Стрелков (Гиркин) опережает президента РФ с ежегодным посланием. Каким оно было бы у самого Путина, если б ему написали правду? В эфире эксперты: Михаил Крутихин, Давид Шарп и Аббас Галямов.

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