"Творец или чиновник?". Рунет о Константине Хабенском

Громкий политический скандал в российском театре: Константин Хабенский уволил из МХТ Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву (они также муж и жена). С самого начала войны оба актёра открыто выступали против неё.

В патриотическом сегменте Рунета злорадное ликование.

Модест Колеров:

Хабенский помнит, что он русский, а гений Назаров забыл. Он искренне надеялся, что можно публично безнаказанно ссать в глаза нашему народу.

Марина Ахмедова:

СМИ надо перестать называть высказывания, вроде тех, что делал Назаров, «антивоенными» или «пацифистскими». Они - не те, и не другие. Они пораженческие, они - антироссийские. И они - ПРОВОЕННЫЕ. Ведь если все сделать так, как эти люди требуют, наша страна сломается и нас утопят в войне.

Сергей Мардан:

История с Назаровым выглядела скандальной даже на фоне всеобщей молчаливой фронды российского культурного истеблишмента, на который власть закрывает глаза уже почти год. Как известно, с И.Ургантом 1 канал контракт так и не расторгнул, а Гребенщикова никто не лишил ни званий, ни орденов.

Но делать вид, что ничего не происходит после того как Назаров с супругой организовали собственную антрепризу, выступая с антироссийскими заявлениями на видеохостингах, было уже невозможно. Это не были выступления сомневающихся людей - это были заявления откровенных врагов России. Фраза «Сегодня у власти стоят изощренные садисты» на "сомнения" не похожа.

Дмитрий Назаров решил пойти традиционным путем советских диссидентов: выступление-обвинение-тюрьма-выезд за границу в качестве героя. Странно, правда, что 65-летний артист пытается получить срок сразу по нескольким статьям - в его возрасте это опасно для здоровья. Хотя...

Актер он - плохой. В 80-е максимум на что он мог рассчитывать, на роль лакея с "Кушать подано". Звезду из него сделало телевидение. Но в тюрьме - сойдет.

Можно было бы отправить его даже в белгородскую колонию, где отбывает наказание Михаил Ефремов. Там бы они могли организовать почти полноценную труппу тюремного театра.

Андрей Малосолов:

Назар, добро пожаловать в знатный актерский угол, к Смолянинову, Пугачевой, Галкину, Хаматовой, Макару, блеющему Гребенщикову, группе Порнофильмы, жабе Полозковой и гадюке Дудю! А еще перед тобой, Назаров, открыты все подземные переходы столицы! Особенно рекомендую переход между трех вокзалов, там и подавать будут побольше, там и чтецов больше чтут, чем на Охотном ряду.

Некоторые пытаются защитить Хабенского.

Александр Минкин:

Уволенный Назаров сейчас победитель (морально). Он поступил принципиально, и в моей защите не нуждается. Не защищать же его от Соловьиного помёта.

А Хабенского моралисты записали в путинисты.

Забыли, что он сохранил в МХТ спектакль Крымова «Серёжа» в то время, когда спектакли Крымова убрали из репертуара сразу трёх театров Москвы. Забыли про то, что на Хабенском театр и благотворительный фонд...

Кто эти люди, которые ставят всем отметки за поведение?

Мария Смирнова:

Я не знакома с Хабенским лично и понятия не имею, как он сам оценивает произошедшее. Насколько мне известно, никаких официальных заявлений он не делал, и можно предположить, что он просто стал убежденным путинистом. Тогда все понятно, и рассуждать особенно не о чем. Но мое окружение, в котором много людей из благотворительного сектора, склоняется, скорее, к тому, что Хабенскому приходится идти на сделки с государством, чтобы защитить свой фонд.

Российские благотворители и до войны были, мягко говоря, в непростом положении. Нюту Федермессер и Лиду Мониаву регулярно клевали за попытки наладить диалог с государством. По Хаматовой не прошелся только ленивый. Я тоже согласна далеко не со всеми их поступками и высказываниями. Проблема заключается в том, что я не знаю, как сама бы повела себя в ситуации, когда мне непрозрачно намекают: “Скажи, что ты за Собянина, и тогда сто детей получат лекарство и не умрут в муках”.

На словах и в безопасности мы все — и я в том числе —усраться какие принципиальные. Что остается от этой принципиальности, когда у тебя на руках корчится от боли человек, и его страдания можно облегчить, присягнув злу, зависит от кучи факторов. Точно так же не существует универсального, однозначного ответа на вопрос, морально ли спасать одних детей от рака ценой сотрудничества с государством, которое в этот момент убивает других детей ракетами. Пытаясь задать себе этот вопрос, я испытываю только бешенство и отчаяние от того, что мы оказались в точке, где он вообще актуален.

Кто-то скажет: “Но ведь Хабенский мог просто уволиться сам — и тогда бы ему не пришлось быть подлецом”. Тут я вас возможно, удивлю, но в мемуарах о жизни в Советском Союзе регулярно встречаются признания людей, которые не ушли со своей должности, потому что знали: на их место придет кто-то более подлый и жестокий, и тогда будет только хуже. Эта логика была в ходу и у худруков, и у чиновников, и у главврачей. Как к ней относиться, решайте сами. Мое дело — напомнить, что при тоталитаризме и авторитаризме понятия о порядочности и достоинстве очень сильно искажаются.

Наталья Барабаш:

Хабенский уволил Назарова. Или не уволил - тут тоже идут споры. Но если уволил - подлец ли Хабенский?

Это очень давний и неразрешимый спор. Что важнее - сохранить личную репутацию или сохранить дело, которое дает возможность хоть немного свободнее вздохнуть другим людям.

Пожертвовать кем-то ради остальных.Ведь ясно, что если уйдет Хаберский, последний оплот вольности в спектаклях падет. Их снимут. Актеров, не желающих приспосабливаться, уволят уже без всякого Хабенского. И даже без особых криков общественности. Это же будет не демократически настроенный главреж. С него какой спрос?

Есть ли здесь однозначный ответ?

У меня - нет. То, что кажется личной подлостью, может оказаться благом - хоть еще на какое-то время - для многих других людей.

А может оказаться трусоватостью и готовностью приспособиться к обстоятельствам до полного с ними слияния.

Вопрос: где та граница, за которую уже нельзя перейти?

В кино про войну это обычно была сцена: героя-разведчика просили застрелить какого-нибудь избитого партизана или соратника, чтобы доказать свою преданность .

Тут все ясно и герой никогда не стрелял. Можно ли приравнять к этому увольнение?

Не думаю. Общественность всегда гораздо более безжалостна к своим, чем к чужим. Уверена, сейчас в России есть гораздо более достойные мишени для тех, кто против войны и развязавшего ее режима.

Не Хабенский захотел избавиться от актера. В отличие от тех, которые сами, добровольно, сейчас поют и пляшут на чужих костях.

Многим режиссерам в советские времена приходилось идти на унижения и соглашательство, чтобы сохранить то, что им было дорого. Границы компромисса трудно оценить со стороны. Те, кто хейтит Хабенского, ведь тоже не выходят на площади.

Я бы подождала забрасывать камнями тех, кто еще хоть как-то дает на своих спектаклях зрителям вздохнуть. Может так случиться, что под этой каменной пирамидой будет погребен последний глоток свободного воздуха.

Александр Сизов:

Все восхищались, что Хабенский жертвует всем ради благотворительного фонда помощи больным онкологией детям (!!!). Сейчас он жертвует своей репутацией возможно ради той же благотворительности. Все же понимают, что решение об увольнении Назарова принимал не он. Уволили бы с ним или без него - разница лишь в подписи. А с учётом того, как быстро делают врагами, то лишился бы не только должности в театре, но и своего фонда. Хорошего варианта здесь не было.

Написал не чтобы его хвалить, но и критиковать не буду. Если бы он сделал это ради собственного благополучия, то был бы другой разговор. Если бы высказывался в поддержку войны или в стиле Певцова, Дюжева, Якубовича и тому подобных, то это тоже была бы совсем иная история.

Но большинство комментаторов этим аргументами отнюдь не убеждены.

Егор Бычков:

Хабенский - одно из главных разочарований. Подсознательно всегда выписывал ему кредит доверия за его благотворительную деятельность. Но увольнение актеров за их "иное" мнение - зашквар, конечно.

Не понимаю людей, которые одновременно собирают деньги на спасение одних детей и тут же поддерживают убийство других детей (или конкретно в этом случае Хабенского - устраивать травлю тех, кто выступает против убийств). Это парадокс. Нет, это лицемерие.

Вот среди благотворителей часто можно встретить фразу "Чужих детей не бывает". Бывает. У Хабенского, например.

Тамара Луговых:

Хабенский и Хаматова делали большое дело, спасали больных детей, идя на компромиссы с властью, чтоб была возможность спасать. Но Хаматова не смогла одобрить войну, а Хабенский смог.

Не только смог одобрить, но и оказался способен на подлость.

Вячеслав Шмыров:

Сколько живу в 21-м веке, Хабенский всегда чего-то спасает. То фильм "Собибор" от режиссера Малюкова. И вот уже режиссером фильма спасенные продюсеры объявляют самого Хабенского. То МХТ от Женовача. И вот спасенная "группа товарищей" провозглашает худруком театра Константина Юрьевича.

День у него, как правило, начинается с вопроса: чего бы еще спасти? В пытливый расчет берется все, кроме братьев Верников. Они сильные. Если что - они сами себя спасут. А, может, уже и спасли. Просто мы не знаем...

Но вот подоспела очередь Назарова и Васильевой. Тоже надо спасать. То ли театр от них. То ли их от театра. Уже неважно. И непонятно. Да и зачем в наше время что-то понимать. Сидит с утра рыдающий Хабенский и локти кусает. Или то, что от них осталось. Или то место, где они могли быть, но так и не выросли.

Александр Резник:

Злопамятный на такие вещи (ведь мне пришлось смотреть 10 серий кринжового "Троцкого"!), я помню, с каким обожанием условные ведущие и слушатели "Эха Москвы" говорили о Хабенском! Он и актер талантливый (допустим), и Чулпан Хаматова в брюках (тут уже больше вопросов), и вообще такой интеллигентный мужчина (уже в сериалах про Колчака и Троцкого стало понятно, что интеллигент он лишь в ругательном определении Ленина).

И вот наконец-то Хабенский раскрыл свою творческую сущность целиком, в рамках СВО.

Игорь Рабинер:

В "Мастере и Маргарите", в театре, руководимом худруком Хабенским, Назаров до сегодняшнего дня играл Воланда. Сегодня на сайте МХТ вышел анонс спектакля на 29 января, и упоминания о Воланде там просто нет. О Воланде. В "Мастере и Маргарите".

Какая ироничная насмешка судьбы. Булгакову, перенесись он почти на сто лет вперед, точно было бы что об этом написать. Роман перетек в жизнь.

Надеюсь, бывшему творцу и прекрасному актеру Хабенскому хотя бы в глубине души стыдно. Но ведь такими решениями творческое в личности - убивается. Творец уходит, остаётся чиновник. Но помнит ли чиновник, что такое стыд и совесть?

Алексей Рощин:

Ну да, пожалуй. Я тут вспоминаю великого американского психолога У.Келли с его теорией "уровня сравнения". В применении к Хабенскому она означает, что Хабенскому (да и любому из нас) достаточно пожить с такой зарплатой хотя бы полгода, чтобы осознать - 6 млн. в месяц не такая уж большая сумма, а надо бы, конечно, хотя бы 10.

Назаров был обречен.

Владимир Мелихов:

Вот как тот же Хабенский, артисты МХТа будут глядеть в глаза друг другу, прекрасно осознавая, что их коллег уволили за честность и порядочность?

Самое страшное, что было в советское время и что происходит сейчас – это расчеловечивание людей, превращение общественной среды в злобное, лишенное нравственных рамок народонаселение. Экономические потери, технологическое и научное отставание, прочие материальные и бытовые потери людей и страны, конечно, болезненно будут себя проявлять в будущем, но всё это поправимо, пусть и вдолгую, пусть и не с тем эффектом, как у остальных.

Но вот одичавший и беспринципный народ, вернее его подавляющая часть, иным (даже вдолгую) стать не сможет. Он породит себе подобных приспособленцев, лжецов, властолюбцев, карьеристов, хапуг, бесхребетных особей, потому как у многих из них за спиной будут свои Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, которым они незаслуженно сломали жизнь или молчаливо прошли мимо, стыдливо отворачивая глаза от свершившейся мерзости. За истекший год среди моих знакомых и даже тех друзей что в фб, уже десятки уволены с работы по той же причине.

Дай Бог Дмитрию и Ольге, всем подвергшимся гонениям, пережить свалившиеся на них напасти без критически тяжелых последствий. Единственное, что осталось у России живого – так это именно такие люди. Их наличие – это и последняя надежда, что страна и ее народ после очередной чумы не сгинут.

Антон Хитров:

Я не понимаю Константина Хабенского, который увольняет артистов и вымарывает из программок фамилии режиссеров, когда те выступают против войны. Этот человек добился всего, чего в принципе может добиться актер в России: он и звезда блокбастеров, и в авторском кино поиграл, и в театре с главными режиссерами своими поколения поработал, и еще кучу всего полезного сделал, например, фонд и сеть детских студий.

В общем, это не ректор ГИТИСа Заславский, который без своего поста просто завистливый неудачник, просравший свой талант. Хабенский — величина безо всякого кабинета на Камергерском. Зачем ему эта работа? Видимо, он верит, что без него в МХТ назначили бы какого-нибудь мудака, который сделает еще хуже.

Константин, мы с вами не знакомы, но общие друзья вам этот пост по любому покажут. Художественный театр, который предает своих соавторов, артистов и режиссеров — это не Художественный театр. Вы думаете, что сохраняете наследие, но наследие театра — это не только спектакли и здание, это еще и ценности. Ценности нельзя сдавать. Ваш театр это уже проходил после смерти Немировича, от него тогда все нормальные люди плевались, включая вашего в некотором роде учителя Олега Табакова. Увольняйтесь нафиг. Необязательно говорить про принципы. Сочините какую-нибудь отмазку, скажите, что заболели. Подумайте, что о вас напишут в учебниках

Эльвира Вихарева:

Интересно, что сейчас думает Константин Хабенский, уволивший Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву из МХАТа за антивоенную позицию?

Вот прямо сейчас, когда смотрит (не может ведь не смотреть) на фотографии из Днепра?

Страдальчески закатывает глаза, рассуждая, как «спас театр»?

Демонстративно бегает по квартире, показывая, какой нелегкий выбор ему пришлось сделать?

Или ничего, или ему все норм, должность сожрала когда-то неплохого человека?

В сущности, глубоко наплевать.

Был такой актер – нет такого актера.

Мы же не переживаем за внутренний мир Михалкова, да продлит ковид его дни в реанимации. Там все понятно давно.

Вот и с Хабенским сейчас постепенно придет понимание. Потому что коготок увяз – всей птичке пропасть. Ждите дальнейших подлостей и зигований.

Сергей Шелин:

Сокрушаются насчет какого-то Хабенского. Который актер и чиновник. Оба эти статуса не дают никаких оснований предполагать в их обладателе силу воли, благородство, ум и политическую осмысленность.

Анатолий Несмиян:

«Человек - как меч. Либо делает свое дело. Либо тупой» - эти слова приписывают Акиро Куросаве. Гениальный японец сказал это про людей вообще и про актеров в частности. Назаров - прекрасный актер. И если его вышвырнуть из театра, он не перестанет быть прекрасным актером. Хабенский, как актер, мне лично тоже нравился. В своё время. Но вот как чиновник - он полностью отвечает второй части определения Куросавы.

Алина Витухновская:

Режиссер Хабенский уволил актеров из театра за высказывания. Что вызвало когнитивный диссонанс в определенных кругах, где его "принимали за приличного".

"Приличный человек" - здесь не более чем иллюзия сомнительного общественного консенсуса, договорняк между своими. "Приличный человек" - еще одно обличье хамелеонистого гомосоветикуса.

За приличными людьми стоят вежливые. А за ними - люди добрые, которые в один прекрасный момент оборачиваются толпой убийц.

Андрей Волна:

Не Чурикова умерла сегодня. Она жива и жить будет, пока мы все живы.

А вот Хабенский умер сегодня. Кончился.

И жители Днепра умерли сегодня. Жители, которых убила ракета. Выпущенная и Хабенским, в том числе. Вместе с МХТ им Чехова.

Борис Зимин:

слова кончаются, и надо не дать ненависти одолеть себя…

Но если б я был стрелочником на развилке перед той вагонеткой, то между, например, Хабенским и любой жизнью из разрушенного вчера дома в Днепре, я б ни на секунду не сомневался, куда повернуть рычаг. А таких развилок (и вагонеток) чем дальше, тем больше. Через Х месяцев или лет война закончится, и надо будет выбирать, кому помогать восстанавливаться, зализывать раны телесные и душевные, возвращаться к нормальной жизни. И хотя в Украине будет всё не просто, и денег и ресурсов будет не хватать….

но вы, “элита” российского мордора, лётчики и моряки, те, кто ещё останется в живых, да захлебнитесь вы в нищите, а сверху да пребудет на вас ваша “слава”, а также Хабенский и все другие служители добра в разных условиях. На вас даже сочувствия не останется.

Юрий Фёдоров:

В Днепре люди кричат, прося о помощи из-под завалов многоэтажки, разрушенной русской ракетой. В Москве творческая интеллигенция и люди, интересующиеся искусством, обсуждают судьбу Дмитрия Назарова и правильно ли сделал Хабенский, уволив актера, осмелившегося критиковать власть, «чтобы спаси театр». Подло и чудовищно. Но … судьба России предопределена. Гражданская война приближается. Спасать российскую творческую интеллигенцию и людей, интересующихся искусством, никто не будет. Они никому не нужны.