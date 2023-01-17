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Время Свободы

Отрицание отрицания. Указ о "частичной мобилизации" не отменен

Информационный дайджест "Время Свободы", 17 января

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Время Свободы - Темы дня 17.01.2023
by Радио Свобода

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Число погибших при обстреле жилого дома в Днепре превысило сорок человек, продолжается поиск пропавших без вести;

Что заставило уйти в отставку министра обороны ФРГ накануне очередного совещания союзников Украины в рамках формата Рамштайн;

Сергей Шойгу вновь объявил о грядущем увеличении численности российских военнослужащих и других реформах в армии;

Ровно два года назад основатель ФБК Алексей Навальный вернулся в Россию и был немедленно взят под стражу;

Журналисты "Важных историй" смогли поговорить по телефону с начальником штаба эскадрильи полка, летчики которого, как утверждает СБУ, обстреливали Днепр и другие украинские города.

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