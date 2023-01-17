Отрицание отрицания. Указ о "частичной мобилизации" не отменен

Число погибших при обстреле жилого дома в Днепре превысило сорок человек, продолжается поиск пропавших без вести;
Что заставило уйти в отставку министра обороны ФРГ накануне очередного совещания союзников Украины в рамках формата Рамштайн;
Сергей Шойгу вновь объявил о грядущем увеличении численности российских военнослужащих и других реформах в армии;
Ровно два года назад основатель ФБК Алексей Навальный вернулся в Россию и был немедленно взят под стражу;
Журналисты "Важных историй" смогли поговорить по телефону с начальником штаба эскадрильи полка, летчики которого, как утверждает СБУ, обстреливали Днепр и другие украинские города.
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