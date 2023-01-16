"Ради мира положено жить!" За что Хабенский уволил Назарова из МХТ

Не менее сорока мирных жителей погибли в результате попадания российской крылатой ракеты в жилой дом в Днепре;

Почему украинские силы ПВО не могут сбивать некоторые виды ракет, которыми Россия обстреливает Украину;

Владимир Зеленский вновь призвал россиян открыто осудить государственный террор со стороны России;

Народный артист России Дмитрий Назаров и его жена актриса Ольга Васильева, не раз открыто высказывавшиеся против войны в Украине, уволены из МХТ имени Чехова;

Не стало Инны Чуриковой и Вахтанга Кикабидзе.

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