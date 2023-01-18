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На военной базе в США началась подготовка украинских военных

Зенитные ракетные комплексы Patriot (Иллюстративное фото)

Украинские военнослужащие будут эксплуатировать ЗРК Patriot

Около ста украинских военнослужащих прибыли на военную базу Форт Стилл в Оклахоме, где они пройдут обучение обращению и обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot.

"Военнослужащие прибыли в Форт Стилл и приступили к занятиям. Обучение продлится несколько месяцев", - сообщил во вторник пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. По словам Райдера, для эксплуатации одной пусковой установки требуется сто человек. Пока нет планов подготовки следующей группы украинских военнослужащих.

В декабре Пентагон объявил о намерении передать Украине одну пусковую установку Patriot для защиты от российских ракетных ударов. О выделении одной установки Patriot также объявила Германия. Во вторник во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении его страны "присоединиться к США и Германии в отношении проекта Patriot".

Как пишет газета Washington Post, подготовка украинских военных на американской военной базе в Форт Стилл - свидетельство нового этапа военного сотрудничества между двумя странами. В Соединенных Штатах ежегодно проходят подготовку больше 20 тысяч иностранных военнослужащих. Украинцы впервые принимают участие в таких программах. Американские официальные лица говорят о расширяющейся взаимосвязи между США и Украиной, они надеются на то, что такая кооперация укрепит проамериканские настроения в украинском военном руководстве, отмечает газета.

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