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Время Свободы

Лавров не знает, как жить дальше. "Достижения" российской дипломатии

Информационный дайджест "Время Свободы", 18 января

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Время Свободы - Темы дня 18.01.2023
by Радио Свобода

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В Киевской области вертолет с руководством МВД Украины на борту упал на детский сад, среди погибших несколько детей;

В Днепре завершен разбор завалов на месте жилого дома, разрушенного российской ракетой 14 января;

Задержаны несколько человек, пришедших к стихийному мемориалу памяти погибших в Днепре;

В Финляндии со всей серьезностью относятся к планам России возродить Ленинградский военный округ;

Независимые эксперты сомневаются в наличии у России ресурсов для предложенной реформы армии;

Сергей Лавров уверен, что Россия «отстоит свою правду», но как жить дальше «пока не представляет»;

Актер Дмитрий Назаров отреагировал на свое увольнение из МХТ имени Чехова.

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