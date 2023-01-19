"Последний шанс россиян". Рунет о годовщине возвращения Навального

На этой неделе исполнилось два года с возвращения в Россию и ареста Алексея Навального.

Эта малоприятная годовщина оживила кампанию в его поддержку. В защиту одного из самых известных политзаключённых выступили российские адвокаты и врачи, потом независимые депутаты.

Акцию по всему миру готовят и политические сторонники Навального.

Любовь Соболь:

Путин не только посадил Навального, но и каждый день пытается сделать для него еще более невыносимым: запретить конфиденциальное общение с адвокатами, запретить (положенные любому заключенному!) свидания с родственниками, посадить в одиночную камеру или камеру с бомжом. Путин пытается сломать Навального и физически, и морально. Давайте сделаем все, что от нас зависит, чтобы этого не случилось.

Заходите на сайт free.navalny.com и присоединяйтесь к кампании за свободу Навального!

Дмитрий Низовцев:

У нас тут кампания free.navalny.com . Суть:

Два года назад Алексей Навальный вернулся в Россию, зная об уголовном деле и о том, что его упекут в тюрьму.

Путин отправил своего главного врага в колонию строгого режима, где его к тому же регулярно запирают в ШИЗО. К нему регулярно подселяют маргиналов с психическими отклонениями, чтоб те гавкали ночами напролёт и лишали Алексея хоть какого-то покоя и сна. Большинству зеков с Навальным общаться запрещено. Ещё он лишён права на адвокатскую тайну при общении со своими защитниками. Беспредел.

По счастью, есть и хоть немного, но обнадёживающие новости. Сегодня стартует кампания по освобождению Навального из этого ада: free.navalny.com

Марина Сотникова:

Сейчас Навальный сидит в пыточных условиях ИК-6, хотя должен быть на свободе. Путин 2 года держит его в заложниках и пытается заткнуть, сломать, убить. От этого спасает сила самого Навального и общественное внимание.

Не молчите! Давите на власть, помогайте сберечь и освободить Алексея!

Илья Шепелин:

Честно скажу, сложно апеллировать к гуманности российских властей — чего мы только за этот год о них не узнали. Они бомбят города, трясут ядерным оружием сажают за слова о мире

Апеллировать сложно, но и молчать нельзя

#FreeNavalny

Дмитрий Колезев:

Уверен, то, что Навальный в тюрьме, а в Украине идет война – это два разных проявления одной беды, случившейся с Россией.

Ксения Ларина:

Сегодня хочу присоединиться к кампании #СвободуНавальному и вспомнить тот самый день 17 января 2021 года, когда весь мир (да!) следил за рейсом «Победы» Берлин- Москва, - за самолетом, на борту которого находились Алексей Навальный и Юлия Навальная.

«Я счастлив, что вернулся, и я ничего не боюсь

Это мой дом. Я иду на погранконтроль, пройду его, выйду и уеду домой. Я ничего не боюсь и вас призываю не бояться».

Это были последние слова Алексея на свободе.

Во Внуково костоломы, вооруженные до зубов, давили и били людей. В Шереметьево трясущиеся от страха офицеры шелестели белыми губами: проследуйте или применим силу.

Потом кафкианский «суд» в химкинском ОВД и последний победный жест Алексея скованными наручниками руками.

Не забыть никогда этого дня. «Да кто он такой, да кому он нужен» - все эти мерзкие ухмылки от Путина и его денщиков скрывают настоящий страх перед этим «безымянным блогером».

Иначе чем обьяснить, что вся государственная силовая машина, все генералы и их воинства, «вся королевская конница и вся королевская рать» брошены на спецоперацию против одного единственного человека!

И боже мой, от кого защищали своего вождя эти железные шлемы и эти деревянные головы? От человека, который просто стоит и смеётся и говорит «я не боюсь».

Каждый раз думаю - достойна ли наша страна , наше общество такого отважного героя?

Может быть все напрасно? Ведь большинство либо покрутит пальцем у виска, либо с выпученными глазами повторит мантры пропагандистов про агента ЦРУ.

Хочется верить, что все не зря.

Не зря, потому что в этом нет и не было никакого позерства . И никакому Путину никогда не понять, что движет такими людьми.

Алина Витухновская:

Все-таки правильно - свободу всем политзаключенным. (А не "Свободу Навальному".) Только так.

Ну и вообще январь 2021 года теперь вспоминается как важная веха в истории России.

Алексей Навальный:

Ровно два года назад я вернулся в Россию. И ровно два года я провёл в тюрьме. И, когда пишешь такой пост, хочешь не хочешь, а задаёшь себе вопрос: сколько ещё этих юбилейных постов предстоит написать?

Но жизнь и происходящее вокруг сами подсказывают ответ: да сколько бы ни пришлось. Наша несчастная измученная Родина нуждается в спасении. Она ограблена, изранена, втянута в агрессивную войну и превращена в тюрьму, которой управляют самые бессовестные и лживые негодяи. Любое противостояние этой банде — пусть даже символическое в моих нынешних ограниченных возможностях — важно.

Как и два года назад, я говорю: Россия — моя страна. Я здесь родился и вырос, здесь мои родители, и здесь я создал семью — нашел любимого человека, у меня появились дети. Я полноправный гражданин и имею право объединяться с теми, кто думает так же, как я, и вести политическую деятельность. И нас много, уж точно больше, чем продажных судей, лживых пропагандистов и кремлёвских воров.

Я не собираюсь отдавать им свою страну и верю, что мрак исчезнет. Но пока он сохраняется, я буду делать что могу, стараться поступать правильно и призывать всех не предаваться унынию.

Россия будет счастливой!

Фёдор Крашенинников:

Алексей Навальный сидит в российской тюрьме в жутких условиях, но желает России счастливого будущего.

А многие из тех, кто благополучно уехали в эмиграцию и неплохо устроились - исходят желчью, бесконечно повторяют всю ругань в ее адрес и благоговейно внимают тем, кто ее проклинает и желает ей вечного зла.

Какой разительный контраст.

Свободу Алексею Навальному!

Кирилл Шулика:

Два года назад вернулся Навальный.

Мог, конечно, не возвращаться. Но он поступил, как настоящий электоральный политик. Причем, в ситуации, когда никакой электоральной политики в стране уже не было, поэтому все случившиеся иногда смотрится странно. Но Навальный идеалист. Я уверен, что его никто не сподвигал и никто ничего не обещал.

Дело в том, что перед его глазами были примеры политической эмиграции, как правило, очень карикатурные и те, которые Навальный любил сам критиковать. И он понимает даже в отношении своих соратников, что если они вернутся в России, то кем угодно - журналистами, правозащитниками, телеведущими, стендаперами, блогерами, но только не политиками. Вот его мотивация. Она кажется неубедительной, если отбросить идеализм Навального и его желание построить политическую карьеру. Если не отбрасывать, то все встает на свои места. Политик не мог поступить иначе.

Другое дело, что сейчас все поменялось. И шансов на политическую карьеру у Навального было два года назад существенно больше, чем сейчас. Уверен, что он это прекрасно понимает и ему от осознания сего факта не менее больно, чем от всего это мордования ШИЗО, бомжом, психом и прочими крайне неприятными вещами. Конечно, он надеется, потому что иначе там невозможно было бы выжить. Кроме того, он остается в публичном поле, а это во всех смыслах важная вещь.

Вообще чтобы вы понимали, настоящая, а не карикатурная и соцсетевая политика вещь крайне жестокая, там надо регулярно жертвовать и собой, и другими.

Станислав Кучер:

Ровно два года назад Алексей Навальный вернулся в Россию. Двумя неделями позже его "судили" и посадили. Я написал тогда в фейсбуке, что, сделав это, они потеряли последний шанс: "Все - от путина до судьи, омоновца, пропагандиста. Все, кто строил и защищал эту "вертикаль".

Нет больше полутонов: Навальный - герой и воплощение силы, Путин - диктатор и олицетворение немощи. Все просто как в "Гарри Поттере" и народных сказках о борьбе добра со злом".

Нашлись персонажи, которые тогда писали комменты в духе "Ужасно, конечно, но это ради стабильности и сохранения государства". Как писали похожие комменты после Болотной, потом после "закона подлецов", после Крыма и Донбасса, после путинского "обнуления". Даже теперь в России хватает тех, кто не понимает очевидного: власть, которая вот так расправляется со своими политическими противниками, однажды неизбежно постарается сделать свой народ соучастником сначала преступления, а затем коллективного самоубийства.

Свободу Алексею и всем политзаключённым!

Роман Супер:

Честно признать, я был уверен, что итог карьеры Путина случился два года назад, когда он арестовал Навального только за то, что не смог убить его химическим оружием.

Но я ошибался. Итог карьеры — оккупационная война с Украиной, которую он не может убить никаким оружием.

Андрей Лошак:

Думаю, что по-настоящему массовые протесты в зашиту Навального были последним шансом для россиян удержать режим от дальнейшего безумия. Осторожно предполагаю, что и Навальный рассчитывал на что-то подобное. И этот шанс был, как обычно, [потерян].