Более восьмидесяти российских депутатов поддержали Навального 

Более восьмидесяти российских депутатов поставили свои подписи под письмом в поддержку Алексея Навального, которое обращено к президенту России, генеральному прокурору и президентскому совету по правам человека.
Изначально письмо опубликовал муниципальный депутат Останкинского округа Москвы Сергей Цукасов, призвав коллег подписываться под ним. В обращении он потребовал прекратить физические и психологические издевательства над Навальным, перестать помещать его в штрафной изолятор и выносить необоснованные дисциплинарные взыскания, оказать заключённому оппозиционеру медицинскую помощь, допустить к нему гражданских врачей и госпитализировать его в гражданскую больницу при наличии показаний.
В результате менее чем за сутки под письмом подписались десятки депутатов из Москвы, Петербурга и Ленинградской области, Тульской области, Краснодарского края, Новосибирска и Томска.
Ранее с открытыми письмами к Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над Алексеем Навальным обращались российские врачи и адвокаты.
- 31 декабря Навального, который отбывает срок в колонии строгого режима во Владимирской области, отправили в штрафной изолятор – уже в десятый раз. В ШИЗО Навальный заболел ОРВИ, не получив при этом медицинской помощи. Часть лекарств, купленных соратниками оппозиционера, удалось передать в колонию только после открытого письма к Путину российских врачей.
- Во владимирской колонии строгого режима Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключённых и стал оспаривать условия своего содержания. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая пуговица, отказ мыть забор, отсутствие куртки, нецензурная лексика, умывание не по распорядку.
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