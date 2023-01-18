Более восьмидесяти российских депутатов поддержали Навального 

Более восьмидесяти российских депутатов поставили свои подписи под письмом в поддержку Алексея Навального, которое обращено к президенту России, генеральному прокурору и президентскому совету по правам человека.

Изначально письмо опубликовал муниципальный депутат Останкинского округа Москвы Сергей Цукасов, призвав коллег подписываться под ним. В обращении он потребовал прекратить физические и психологические издевательства над Навальным, перестать помещать его в штрафной изолятор и выносить необоснованные дисциплинарные взыскания, оказать заключённому оппозиционеру медицинскую помощь, допустить к нему гражданских врачей и госпитализировать его в гражданскую больницу при наличии показаний.

В результате менее чем за сутки под письмом подписались десятки депутатов из Москвы, Петербурга и Ленинградской области, Тульской области, Краснодарского края, Новосибирска и Томска.

Ранее с открытыми письмами к Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над Алексеем Навальным обращались российские врачи и адвокаты.