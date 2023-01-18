Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Главные новости

Более восьмидесяти российских депутатов поддержали Навального 

Более восьмидесяти российских депутатов поставили свои подписи под письмом в поддержку Алексея Навального, которое обращено к президенту России, генеральному прокурору и президентскому совету по правам человека.

Изначально письмо опубликовал муниципальный депутат Останкинского округа Москвы Сергей Цукасов, призвав коллег подписываться под ним. В обращении он потребовал прекратить физические и психологические издевательства над Навальным, перестать помещать его в штрафной изолятор и выносить необоснованные дисциплинарные взыскания, оказать заключённому оппозиционеру медицинскую помощь, допустить к нему гражданских врачей и госпитализировать его в гражданскую больницу при наличии показаний.

В результате менее чем за сутки под письмом подписались десятки депутатов из Москвы, Петербурга и Ленинградской области, Тульской области, Краснодарского края, Новосибирска и Томска.

Ранее с открытыми письмами к Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над Алексеем Навальным обращались российские врачи и адвокаты.

  • 31 декабря Навального, который отбывает срок в колонии строгого режима во Владимирской области, отправили в штрафной изолятор – уже в десятый раз. В ШИЗО Навальный заболел ОРВИ, не получив при этом медицинской помощи. Часть лекарств, купленных соратниками оппозиционера, удалось передать в колонию только после открытого письма к Путину российских врачей.
  • Во владимирской колонии строгого режима Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключённых и стал оспаривать условия своего содержания. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая пуговица, отказ мыть забор, отсутствие куртки, нецензурная лексика, умывание не по распорядку.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG