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Сонидерас и ребахада. Артемий Троицкий ищет записи из склепа

Сонидерас и ребахада. Артемий Троицкий ищет записи из склепа
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Сонидерас и ребахада. Артемий Троицкий ищет записи из склепа

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Артемий Троицкий обращается к глубинному этнофолку. Послушаем записи плясовой кумбии в исполнении музыкантов стран Андского пояса. Получившие название sonideras («звуковики») и играли кумбию не яростно, а с использованием инструментария обычных бит-рок-групп, отсюда и rebajada («понижение»).

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