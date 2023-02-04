Сонидерас и ребахада. Артемий Троицкий ищет записи из склепа

Артемий Троицкий обращается к глубинному этнофолку. Послушаем записи плясовой кумбии в исполнении музыкантов стран Андского пояса. Получившие название sonideras («звуковики») и играли кумбию не яростно, а с использованием инструментария обычных бит-рок-групп, отсюда и rebajada («понижение»).
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