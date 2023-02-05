Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Радио Свобода, будущее. 2. Памяти Григория Кановича

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Архив 2013 года к 70-летию Русской службы РС. 2. Григорий Канович: писатель и гражданин