Лицом к событию. Немолодая гвардия

Профессор, автор книг о прозе соцреализма Евгений Добренко и историк литературы Иван Толстой о том, как патриотический дух российских школьников собрались поднимать старыми советскими книжками.
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