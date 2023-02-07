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Лицом к событию. Немолодая гвардия

Лицом к событию. Немолодая гвардия
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Лицом к событию. Немолодая гвардия

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Профессор, автор книг о прозе соцреализма Евгений Добренко и историк литературы Иван Толстой о том, как патриотический дух российских школьников собрались поднимать старыми советскими книжками.

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