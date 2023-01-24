Пентагон: ВС Украины ведут успешные операции в Луганской области

Украинские войска постепенно продвигаются в напралении города Кременная на востоке Луганской области, освобождая оккупированную российской армией территорию. Эта операция, скорее всего, является подготовительным этапом к весеннему наступлению украинских Вооруженных сил, заявил в понедельник непоименованный высокопоставленный представитель Пентагона. Об этом сообщает издание Politico.

"Мы видим украинские контрнаступательные операции и небольшие приобретения территории рядом с Кременной", - говорит источник Politico. По словам американских аналитиков, захват Кременной откроет путь украинской армии к наступлению на Северодонецк и Лисичанск. Бои под Кременной - продолжение украинского контрнаступления, начатого осенью, в ходе которого была освобождена харьковская область. Одновременно, украинские представители сообщают о признаках подготовки российской армии наступления в районе Луганска. По словам представителя Пентагона, российские подкрепления, прибывающие под Луганск, "плохо вооружены, плохо подготовлены, они в спешке отправлены на поле боя".

В пятницу глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли высказал предположение о том, что Украина в нынешнем году сможет освободить значительную часть оккупированной Россией территории в зависимости от того, насколько быстро она получит от западных союзников боевую технику и подготовит личный состав к ее использованию. "Я думаю, что украинцы будут способны провести значительные наступательные операции тактического и даже оперативного уровня и освободить как можно больше территории Украины", - подчеркнул Милли.