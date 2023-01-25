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США многократно увеличат выпуск снарядов для помощи Украине

155-мм снаряды, подготовленные к отправке в Украину, на военно-воздушной базе Довер в штате Делавэр

Планируется производство 90 тысяч снарядов в месяц

Пентагон планирует шестикратное увеличение производства артиллерийских снарядов, значительная часть которых предназначается для поставок Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой отчет командования Сухопутных войск США.

До российского вторжения в Украину американские военные заводы производили 14400 артиллерийских снарядов в месяц. Пентагон планирует в течение двух лет довести производство до 90000 снарядов в месяц. Уже заключены соответствующие договоры с частными компаниями. Такого количества снарядов в Соединенных Штатах не производилось со времен Корейской войны. Агрессия России против Украины, в ходе которой обеими сторонами ежемесячно расходуются десятки тысяч снарядов, заставила американских военных осознать, что нынешних мощностей для производства боеприпасов недостаточно.

Речь идет о 155-мм неуправляемых снарядах для дальнобойных гаубиц. Сейчас они выпускаются на шести государственных заводах частными компаниями по контрактам с Пентагоном. Как пишет New York Times, оборудование на этих заводах устаревшее, некоторые из помещений использовались для производства снарядов во времена Второй мировой войны. В ноябре Пентагон заключил контракт c General Dynamics на строительство новой линии по производству корпусов снарядов на заводе в Техасе.

Ожидается, что практически вся продукция этих заводов будет отправляться в Украину. Как подчеркивает газета, решение о резком увеличении производства снарядов свидетельствует о готовности Соединенных Штатов поддерживать Украину в течение затяжной войны с Россией.

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