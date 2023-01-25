США многократно увеличат выпуск снарядов для помощи Украине

Пентагон планирует шестикратное увеличение производства артиллерийских снарядов, значительная часть которых предназначается для поставок Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой отчет командования Сухопутных войск США.

До российского вторжения в Украину американские военные заводы производили 14400 артиллерийских снарядов в месяц. Пентагон планирует в течение двух лет довести производство до 90000 снарядов в месяц. Уже заключены соответствующие договоры с частными компаниями. Такого количества снарядов в Соединенных Штатах не производилось со времен Корейской войны. Агрессия России против Украины, в ходе которой обеими сторонами ежемесячно расходуются десятки тысяч снарядов, заставила американских военных осознать, что нынешних мощностей для производства боеприпасов недостаточно.

Речь идет о 155-мм неуправляемых снарядах для дальнобойных гаубиц. Сейчас они выпускаются на шести государственных заводах частными компаниями по контрактам с Пентагоном. Как пишет New York Times, оборудование на этих заводах устаревшее, некоторые из помещений использовались для производства снарядов во времена Второй мировой войны. В ноябре Пентагон заключил контракт c General Dynamics на строительство новой линии по производству корпусов снарядов на заводе в Техасе.

Ожидается, что практически вся продукция этих заводов будет отправляться в Украину. Как подчеркивает газета, решение о резком увеличении производства снарядов свидетельствует о готовности Соединенных Штатов поддерживать Украину в течение затяжной войны с Россией.