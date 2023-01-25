Отнять у "предателей". Дума хочет лишать уехавших имущества

Подразделения украинской армии продвигаются в направлении города Кременная в Луганской области;
Депутаты Госдумы хотят лишать имущества тех, кто уехал из России и критикует агрессию против Украины;
Депутатам и сенаторам в России засекретили налоговые декларации;
По данным российской статистики, граждане страны стали покупать меньше еды и больше алкогольных напитков;
Исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого.
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