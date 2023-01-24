Выветрить коррупционный душок. Отставки в руководстве Украины

США намерены включить ЧВК "Вагнер" в список транснациональных террористических организаций;

В Украине продолжает действовать режим всеобщей мобилизации;

Ушли в отставку заместитель главы офиса президента Украины и еще несколько высокопоставленных государственных чиновников;

Зачем рядом с резиденциями Путина размещаются комплексы ПВО;

Александр Лукашенко заявил, что Киев, якобы, предлагает Минску заключить пакт о ненападении;

Реакция в Испании на публикацию в газете "Нью-Йорк Таймс" о причастности российских спецслужб к рассылке писем-бомб;

Мать Саакашвили обвинили в том, что она "плохо его кормит" в тюремной клинике.

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