Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Выветрить коррупционный душок. Отставки в руководстве Украины

Информационный дайджест "Время Свободы", 24 января

Embed
Время Свободы - Темы дня 24.01.2023
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

США намерены включить ЧВК "Вагнер" в список транснациональных террористических организаций;

В Украине продолжает действовать режим всеобщей мобилизации;

Ушли в отставку заместитель главы офиса президента Украины и еще несколько высокопоставленных государственных чиновников;

Зачем рядом с резиденциями Путина размещаются комплексы ПВО;

Александр Лукашенко заявил, что Киев, якобы, предлагает Минску заключить пакт о ненападении;

Реакция в Испании на публикацию в газете "Нью-Йорк Таймс" о причастности российских спецслужб к рассылке писем-бомб;

Мать Саакашвили обвинили в том, что она "плохо его кормит" в тюремной клинике.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG