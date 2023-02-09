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Лицом к событию. Крепкий Путин?-1

Лицом к событию. Крепкий Путин?-1
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Лицом к событию. Крепкий Путин?-1

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Не расслабляться! -призывает в журнале Foreign Affairs военный аналитик Дара Массикот. Россия научилась извлекать уроки из своих ошибок. В чем именно она стала сильнее? Выводы американского эксперта обсуждают: Виктор Верцнер, Игорь Романенко, Алексей Мельник.

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