Явлинский требует прекратить войну. Юрий Дудь взял интервью у Марии Певчих. У «Новой газеты» отобрали лицензию СМИ.
Другие материалы
-
09 февраля 2023
Цитаты Свободы. Революционерка Певчих и миротворец Явлинский
-
06 февраля 2023
Цитаты Свободы. Путин переехал в 1943 год
-
30 января 2023
Цитаты Свободы. Террористическая организация "Кремль"
-
26 января 2023
Цитаты Свободы. Чебурашка как новая скрепа
-
23 января 2023
Цитаты Свободы. Последствия путинских решений
-
19 января 2023
Цитаты Свободы. Человек эпохи путинизма