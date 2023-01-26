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NYT: Байден принял решение поставить танки Украине в последние дни

Решение было трудным для президента США

Решение о поставках американских танков "Абрамс" Украине было принято президентом США Джо Байденом в последние дни прежде всего с целью продемонстрировать единство западных союзников в их поддержке Украины, отражающей российскую агрессию. Об этом пишет газета New York Times на основании интервью с американскими и европейскими официальными лицами.

До недавнего времени президент Байден воздерживался от отправки американских танков Украине, следуя рекомендации американского военного командования, которое считает, что танки "Абрамс" - сложная техника, требующая основательной подготовки экипажей для ее эксплуатации, она требует особого ухода и обслуживания, которое едва ли возможно обеспечить в условиях войны в Украине. Мало того, более легкие танки европейского производства больше подходят для боевых действий на востоке Украины и гораздо проще организовать их поставки. Пентагон выступал с соответствующими заявлениями еще три дня назад. Позиция президента Байдена изменилась после телефонного разговора с канцлером Германии Шольцем на прошлой неделе, во время которого канцлер Германии сообщил о том, что Германия готова передать Украине танки "Леопард", если США поставят Украине танки "Абрамс". Как говорит один из собеседников New York Times, в Пентагоне не осознавали, что европейцы опасались первыми предпринимать шаги, которые могут спровоцировать ответные действия России. Они хотели быть уверенными, что они действуют вместе с США. Решение об отправке танков было прежде всего политическим.

Мнения военных специалистов о том, способны ли западные танки оказать значительное влияние на ход боевых действий расходятся. По мнению многих, высокоточные ракеты типа HIMARS - более эффективное оружие. Но, как говорит в интервью New York Times Эвелин Фаркас, занимавшая высокую должность в Пентагоне в президентство Барака Обамы, "наши военные лидеры должны были давным давно одобрить поставки танков "Абрамс" Украине, чтобы убедить Германию, что для США коллективная безопасность превыше всего".

В Пентагоне не дают точной даты начала поставки танков. Контракт на производство танков будет заключен с компанией General Dynamics. Их производство и подготовка украинских экипажей займет несколько месяцев. США планируют передать Украине 31 танк. Германия и Великобритания сообщили о готовности поставить Киеву по 14 танков собственного производства.

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