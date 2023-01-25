Президент США сообщил о поставке американских танков Украине

Соединённые Штаты передадут украинской армии 31 танк М1 "Абрамс" американского производства. Предположительно, поставка займёт несколько месяцев. Об этом 25 января заявил президент США Джо Байден.
Байден сообщил, что утром в среду провёл переговоры с главами Германии, Великобритании, Франции и Италии. Они продолжают быть едины в поддержке Украины и считают, что той требуется больше тяжелых вооружений, поскольку война принимает затяжной характер.
США также занимается обучением украинских военнослужащих использованию танков, которые будут поставлены странами НАТО, уточнил президент.
Байден выразил благодарность Германии за сегодняшнее решение разрешить отправку в Украину немецких танков "Леопард", и остальным странам, оказывающим Украине военную помощь. Таковых, по заявлению Байдена, сейчас около 50.
Президент США подчеркнул, что усилия стран-союзниц не представляют угрозы для России. Их цель - только остановка российской агрессии в Украине, и в этом "они будут непоколебимы", сказал он.
- Ранее в среду Германия объявила о том, что поставит Украине 14 танков "Леопард-2" модификации A6 и разрешит реэкспорт из других стран. Берлин вместе с партнёрами собирается быстро сформировать два танковых батальона для Украины. О готовности передать украинской армии часть танков "Леопард" из своих запасов ранее сообщали Польша, Нидерланды и Испания, однако они не могли сделать это без разрешения Германии – страны-производителя этой техники.
- Первой из западных стран, решившей передать Украине танки западного производства, стала Великобритания. 15 января Лондон объявил о том, что поставит Киеву 14 танков "Челленджер-2".
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