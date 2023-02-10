Лицом к событию. Крепкий Путин?-2. Убрать конкурента

Продолжаем разговор о позициях Владимира Путина на эту минуту. Насколько он силен внутриполитически? Закатать популярного в Хабаровске Сергея Фургала на 23 года - это укрепить позицию? Он становится сильнее, убирая конкурентов и критиков? В эфире Михаил Блажевич, Михаил Лобанов и Андрей Колесников
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