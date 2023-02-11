Визионеры из Тосканы. Артемий Троицкий и звезда востока

Артемий Троицкий знакомит нас с творческой стратегией студии звукозаписи Visage Records из Тосканы. Ни хип-хопа, ни электроники, ни чистого рока вы не услышите – сплошное современное итальянское бельканто, акустическая и традиционная музыка. Развеивает печаль и поднимает настроение