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Визионеры из Тосканы. Артемий Троицкий и звезда востока

Визионеры из Тосканы. Артемий Троицкий и звезда востока
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Визионеры из Тосканы. Артемий Троицкий и звезда востока

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Артемий Троицкий знакомит нас с творческой стратегией студии звукозаписи Visage Records из Тосканы. Ни хип-хопа, ни электроники, ни чистого рока вы не услышите – сплошное современное итальянское бельканто, акустическая и традиционная музыка. Развеивает печаль и поднимает настроение

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