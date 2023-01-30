Израиль начал СВО? Соцсети об ударах по военным объектам Ирана

В ночь с субботы на воскресенье кто-то нанёс авиаудары сразу по нескольким крупным городам Ирана. Подозрения тут же пали на Израиль.

Игаль Левин

В ночь на 29 января на территории Ирана были атакованы несколько военных объектов. В частности, взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Исфахан и на нефтехимическом заводе в городе Азершехр остана Восточный Азербайджан. Все объекты были атакованы ударными беспилотниками.



По информации Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), в районе Исфахана находится предприятие Shahed Aviation Industries по изготовлению дронов-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136.



Также сообщается, что взрывы были слышны еще на нескольких объектах страны: в городе Хой (здесь прогремел особенно мощный взрыв) остана Западный Азербайджан, в городе Кередж остана Альборз и на авиабазе Носи в городе Хамадан. Из-за инцидентов по всей стране в небо была поднята боевая авиация Вооруженных сил Ирана.



По данным журналистов ВВС, со ссылкой на новостной телеканал Al Arabiya, Израиль якобы начал специальную военную операцию на территории Ирана с целью уничтожения его военной промышленности. Однако официальные израильские источники эту информацию никак не комментируют.

Андрей Шипилов

Говорят, Израиль начал специальную военную операцию по денацификации Ирана... Правда, чи нет?

Игорь Дмитриев

Пока вы спите, Израиль проводит СВО по демилитаризации Ирана. По крайней мере именно так объясняет Твиттер телеканала Al Arabiya серию взрывов на иранских стратегических объектах.

Анатолий Несмиян

Серия ночных взрывов в ряде иранских городов - работа беспилотных аппаратов неизвестной стороны. Иран достал многих, так что варианты, безусловно, существуют. Но наиболее реальный претендент на авторство этих ударов - Израиль.



Иран, передавая Кремлю ударные беспилотники «Шахид», получает взамен достаточно современное по региональным меркам встречное вооружение, но главное - был ряд сообщений о том, что платой за «Шахиды» могла стать передача ряда ядерных технологий. А это - полное табу с точки зрения Израиля, отсюда и география ударов - целый ряд промышленных производств, в том числе и ядерного назначения.

Фактически одновременно с атаками в Иране произошло землетрясение. Многие уверены, что и его тоже устроил Израиль.

Вера Афанасьева

«Кстати, самое сильное землетрясение, в свое время вызванное подземным взрывом ядерной бомбы, достигало 6,9 баллов»



Сообщают, что после удара беспилотника по «секретному» заводу на границе Ирана и Азербайджана произошло землетрясение силой 5,9 баллов.



Поступают и сообщения о стрельбе в районе Национального ядерного центра Ирана.



Пишут также, что во время ударов по Ирану было «точечно» ликвидировано несколько персон. Кто - пока не сообщается.



Информация противоречивая из-за отключения в Иране интернета, нуждается в подтверждении.

Рыбарь

Смущает сам факт такого совпадения: точечные взрывы и масштабное землетрясение произошли практически одновременно. Конечно, можно предположить, что на некоем закрытом объекте прогремел взрыв. Но подобное наверняка бы стало достоянием общественности. Кто-то заснял бы взрыв, например, который стал бы причиной подобного происшествия.



Технически подгадать время для запуска БЛА именно в тот момент, когда в той или иной точке земного шара прогнозируется землетрясение, крайне сложно.



В том же Израиле ещё в прошлом году хвастались новым методом, что теперь умеют прогнозировать землетрясения за 48 часов с вероятностью 80%. Но это пока лишь заявленный метод — и мы не знаем, удалось ли его пустить в ход.



Но что мы знаем точно, так это то, что удары БЛА и землетрясение сработали. И с точки зрения воздействия на население и психологического давления ход получился удачным.

Израиль факт ударов по Ирану не подтвердил, хотя обычно израильские власти информацию о ударах своей авиации по вражеским объектам не скрывают.

Александр Осовцов

Если перевод аутентичен, то саудовская Аль Арабия называет произошедшее в Иране "специальной военной операцией Израиля". Врут и клевещут, нас там нет.

Александр Рыклин

Ну, да - что-то там в Иране взрывается... Чего сразу евреи-то?! Может, это Туркмения на Иран напала? А скорее всего они там сами чего-нибудь жгли..

Виктория Немировская

Почему сразу Израиль?

Просто в Иране тоже курят

Израиль — не единственная версия.

Юрий Котенок

Баку сегодня проводит операцию по эвакуации из Ирана сотрудников азербайджанского посольства и членов их семей.



Формально это никак не связано с сегодняшними атаками на иранские промышленные и военные объекты, совершенные при помощи неизвестных БПЛА. Более того, о будущей эвакуации было объявлено еще в пятницу, после нападения на азербайджанское посольство в Тегеране.



Однако в реальности подобные совпадения, конечно же, наводят на определенные мысли. Более того, в иранских социальных сетях не исключают, что беспилотники, участвовавшие в сегодняшней атаки, могли быть запущены именно с территории Азербайджана.



Учитывая, что Баку является стратегическим союзником сразу двух региональных противников Тегерана — как Израиля, так и Турции — цепочка данных событий выглядит крайне тревожной.

Некоторые блогеры даже считают, что атака может стать началом Третьей мировой.

Андрей Рощин

В мире, похоже, начинается очередная дичь - новая мощная война... В которую, правда, до сих пор не верит никто - настолько всё неожиданно и дико. Но вроде, по сообщениям, крохотный (всего 9 млн. населения!) Израиль этой ночью нанес удар по Ирану. И (что звучит совсем уж дерзко и невероятно) не просто нанес удары, но и... вторгся своими ВС на территорию Ирана!!



В последнее совсем уж тяжело поверить. Как так? Понятно, что у Израиля отлично оснащенная и хорошо обученная армия, не чета печально известной "второй армии мира". Но вторгаться в Иран?! В страну, которая может собрать армию как всё население Израиля!



Или не сможет?



Но уже в куче телеграм-каналов сообщения в духе "Израиль начал СВО против Ирана". Охереть, конечно. И возникает вопрос: а не применят ли безумные аятоллы ядерную бомбу по Израилю? Они ведь давно, уже многие годы, всячески грозились и намекали, что такие бомбы у них есть и они готовы их применить по Израилю. На этом фоне решение об ударе по Ирану - это какие-то совсем уж алмазной крепости яйца у недавно в очередной раз избранного Нетаньяху.



В общем, черт знает что. Хотя есть надежда, что хотя бы эта "СВО" была просчитана и, главное, согласована со Штатами, а разведка (в отличие от опять же российской) на этот раз "доложила точно", и режим безумных аятолл, который реально всех уже сто лет как задолбал, просто сбросят... Хотя верится с трудом, конечно.



Впрочем, есть и еще более дикая версия - что Иран был атакован беспилотниками, налетевшими из... Азербайджана. Это кажется еще более невероятным - все-таки за Израилем стоят США, а за Азербайджаном кто - Турция?! Полный бред. Однако факт пока один - в Иране в разных городах взрывы, поднята боевая авиация.

Сергей Марков

Сегодня ночью были удары по заводам по производству беспилотников и ракет и по другим военным заводам в Иране. Нефтеперерабатывающий завод горит. Удары нанёс Израиль. Сейчас в Израиле глава ЦРУ США.

1. Это может быть и предварительная атака Израиля против Ирана как подготовка к ударам по ядерным объектам Ирана.

2. Это может быть и атака Израиля по просьбе США, чтобы Иран не поставлял дроны и ракеты России для использования против проамериканского режима на Украине.

3. Это расползание украинской войны, которая таким образом может стать постепенно мировой войной.



Кто бы ни стоял за ударом, большинство комментаторов сходятся на том, что России он ничего хорошего не сулит. Украинцы и те, кто поддерживают Украину, не скрывают радости.

Дмитрий Колезев

На Иран, судя по всему, осуществлена очень масштабная атака — и военные склады, и склад горючего, и завод по производству беспилотников (предположительно), и какие-то правительственные здания в Тегеране (пока не подтверждено). Непонятно, совпадение ли, что одновременно зафиксировано землетрясение в 5,9 балла — можно предположить, что где-то произошел чрезвычайно мощный взрыв.



Иранские правительственные источники при этом говорят об атаке как о "неудачной", а Израиль, скорее всего осуществивший атаку, официально не комментирует ситуацию. Но очень похоже, что по крайней мере с поставкой дронов "Шахед" для ВС РФ у Ирана могут возникнуть проблемы. А Израиль таким образом поддержал Украину, не забывая о собственных интересах. Но это пока предположения.

Леонид Невзлин

Горячая ночь в Иране: пылает центр производства боеприпасов и БПЛА, пылает нефтеперерабатывающий завод, пылает завод по производству оружия. Были взрывы на военной базе в Хамадане и Кередже, в некоторых воинских частях и в правительственном здании в Тегеране.



Признаюсь честно, после появления первого иранского дрона в небе Украины мне каждый день казалась, что ответный удар по Ирану затянулся. «Дружба» двух мафиозных режимов должна была развалиться, и как можно скорее.



Но такие акции, как этой ночью в Иране, продумываются заранее большим количеством международных профессионалов, согласовываются, и начинают готовиться только после этого. Период согласования может быть дольше периода подготовки самой операции. Но именно тогда просчитываются все варианты ответов Ирана и России. Смею предположить, что модель выстроена так, что любой ответ приведет к ухудшению их положения.



Есть обнадеживающая информация о гибели нескольких важных физических лиц в Иране. Понятно, что режим будет тянуть с публикацией реальной информации. Но при нынешнем уровне разведок НАТО и Израиля – ждать правды не очень долго.



Также пока нет информации, было ли нападение на паром, совершающий регулярные обмены поставками вооружений через Каспий между Ираном и Россией. Возможно, он не являлся целью данной операции. Ждём-с.



Известно, что Москва уже получила оборудование для производства иранских дронов, и около 100 иранских специалистов отправились в Россию для помощи в налаживании производства. Предполагается, что заводы строятся в Ижевске и Тольятти. Но это не точно. Возможно, и за Уралом.



Как бы то ни было, скрывать это долго невозможно, и даже если у РФ есть достаточно комплектующих, чтобы начать собственное производство дронов, адреса заводов будут известны, и, надеюсь, их «накроют». Речь идет не обязательно о бомбежке заводов. Существует 1001 способ предотвращения производства или использования этих дронов.



Мы уже не вернем украинцев, убитых иранскими «шахедами». Вред, нанесенный ими гражданской инфраструктуре, а значит, гражданам – ощутимый. Но Иран очевидно не был готов к такому ответу. И это только начало.

Иван Преображенский

Это однозначно помогает Украине и снижает возможности России закупать у Ирана дроны и ракеты. Больше в ближайшее время, скорее всего, иранцы не продадут. Похоже, опасения многих, что правительство Нетаньяху будет действовать в интересах Путина, поскольку их связывает общая склонность к коррупции, не оправдались. Израильское правительство всегда действует в интересах Израиля. И сейчас они совпали с интересами Украины.

Борислав Берёза

В телеграме распространяется информация о том, что премьер-министр Израиля Нетаниягу объявил о начале израильской специальной военной операции в Иране. Это фейк. Ни на одном официальном ресурсе Израиля этой информации нет. Зато есть на российских сайтах и тг-каналах.



А реальность для Ирана такая:



— В столице Ирана прогремел мощный взрыв, поднимается дым. Как минимум семь военных и промышленных объектов в Иране попали под удары;



— В одном из городов Ирана Хамадан пропал свет, также практически во всём Иране проблемы с интернетом;



— Удары в Иране были нанесены и по фабрикам производства дронов Shahed 136. Также сообщается о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана;



— В Исфахане (куда нанесены удары) располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и БПЛА, но и ядерные объекты Ирана;



— Помимо Исфахана, сообщают о ударах и взрывах в разных частях Ирана — Хамадан, Решт, Хой, Гарах, Тебриз и Кередж.



Иран долго был центром мирового терроризма. Похоже, что этот центр и его деятельность всех утомили. Ну, и что-то мне подсказывает, что Россия осталась без дронов Shahed 136.

Иран сообщает, что заводу нанесены совсем незначительные повреждения.

Израильская пресса — что, наоборот, очень значительные.

Но даже если правы иранцы, российских патриотов это не успокаивает.

Андрей Медведев

В Иране около 15 различных народов и этнических групп.

Где-то 20 процентов населения азербайджанцы.

Миллионов восемь населения - луры. Это не персы, не иранцы, а отдельный народ. У луров сложная племенная структура, и отдельный язык, лет на 800 древнее персидского. Причём, у каждого племени зачастую свой диалект.



Живут в Иране и кашкаи (ага, модель кроссовера взяла название от них) живут армяне и ассирийцы.



Но не луры и не азербайджанцы или гилянцы, и не кашкаи могут стать серьёзной угрозой для иранской власти.



Есть три вполне живых, обсужденных и даже косвенно озвученные американцами проекта.



Создание Иранского Белуджистана. Которое одновременно создаёт проблемы Афганистану и Пакистану. Белуджей в Иране миилионов девять, их безжизненные пустыни никому как бы не нужны. Но они закрывают выход к Индийском океану, Пакистану, кстати, тоже, а идея своего государства бродит среди кочевников белуджей лет уже сто. И Вашингтон рассматривал её всерьёз.



Вторая история это отделение от Ирана территорий, населённых арабами, точнее провинции Хузестан на границе с Ираком. Она вообще до 1925 года была британской подмандатной территорией. И там идея отделения от Ирана очень популярна.



Ну и третье - курды. То ли пять, то ли десять процентов населения. Чтобы качнуть, хватит и пяти. Курды, как курды. Мечтают, как турецкие или иракские братья о независимости. Пример иракского Кудистана воспринимают с энтузиазмом. Но это самый кислый вариант, потому что Турция понимает, что иранские курды могут стать запалом новой войны курдов против Анкары.



Кстати, если кто обратил внимание, последние месяцы Иран усиленно качали. То, как раз, по национальной повестке, то женщины против хиджабов боролись.



Я, впрочем, не стал бы верить информации про наземную операцию. Во всяком случае, пока. И не думаю, что вот прямо сейчас начнётся война Ирана и Израиля. Но многовекторные усилия по давлению на Тегеран будут все более серьёзными. Типичная мятежвойна Месснера.



Правда, даром нынешняя ночь не пройдёт. Влияние Тегерана сильно и в Ираке и в Ливане. И в Сирии.

Сейчас посмотрим, как говаривал один персонаж, "чем ответит купечество".

Максим Шевченко

Похоже, что:

- террористическая атака на посольство Азербайджана в Тегеране;

- террористическая атака на верующих синагоги в Иерусалиме;

- террористическая атака дронами на военные объекты в Иране;

- визит главы ЦРУ в Израиль;

- визит фельдмаршала Сиси в Баку

связаны между собой.

Синхронизация очевидна.

В случаях индивидуальных атак в Тегеране и Иерусалиме использовались психопаты-террористы.

Такие люди специально находятся под контролем спецслужб. Используются в качестве заготовок для «живых бомб».

В их окружении обязательно есть кто-то, кто ими манипулирует и подталкивает в нужный момент к решимости совершить резонансный теракт.

С понимания современной психологии и техник НЛП это задача не слишком сложная.

Потом им помогают достать оружие и беспрепятственно попасть на место совершения теракта.

Теракты такого рода используются для:

- отвлечения общественного внимания от чего-то важного (визит лидера Египта в Баку для обсуждения перспектив газового картеля и заявления о членстве ОИК в ООН, например) , - оправдания собственных агрессивных и неспровоцированный другой стороной действий (атака иранских военных и стратегических объектов);

- давление на ситуацию с целью сорвать невыгодный политический процесс (например, налаживание отношений между Баку и Тегераном, освобождение в Азербайджане представителей исламской оппозиции, ориентированной на Иран, состоявшееся почти накануне теракта и т. п.);

- оказание воздействия на общественное мнение страны-спонсора или партнёра на фоне визита важного политика этой страны (глава ЦРУ в Израиле).

В то время, как в России теоретически рассуждают о «гибридной войне» (а на практике дела так себе), в других странах, без особого бахвальства, «гибридной войной» успешно занимаются.

Иран стал объектом именно такой войны, к инструментам которой необходимо добавить организацию на территории Ирана массовых бунтов и беспорядков, создание вокруг Ирана непрерывного негативного фона и пости полную блокаду (в том числе и в российских СМИ) иранской позиции по разным вопросам.

Чем ответит Тегеран?

Игорь Димитриев

Если Иран расшатают, то это будет означать крах ещё одного трансевразийского транспортного коридора - Север -Юг. Итогом СВО будут проблемы на направлении Китай-Россия-ЕС, "Осушение Каспия" пока тоже уперлось в Армению. Также ходили разговоры про транспортное кольцо вокруг Черного моря, новые газо и нефтепроводы. Короче, не срастается в Евразии с этим что-то. На пути этих проектов вспыхивают революции, войны, образуются зоны нестабильности. С минимальным внешним участием.



На западе давно был сформулирован этот принцип: атлантическим державам намного выгоднее не участвовать в войнах на материке лично, а постоянно поддерживать определенный уровень конфликтности между сухопутными державами, не давая им возможности выстроить стабильные союзы.