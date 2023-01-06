Ряд украинских официальных лиц заявили о том, что Украина в 2023 году начнёт производство собственных ракет разной дальности. Насколько это осуществимо?

Стало известно, что Украина получит от западных партнёров бронемашины пехоты. Могут ли эти поставки изменить ход войны?

Главной целью Украины всё ещё остаются танки. Их, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, нужно 300 единиц. Ещё в октябре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что США не готовы предоставить Украине танки M1 Abrams, поскольку логистика этой техники может стать большой проблемой для украинской армии. Германия же напрочь отказывается поставлять свои танки в одиночку, хотя и согласилась поставить БМП Marder. Получит ли Украина долгожданную технику в 2023 году?

На эти и другие вопросы отвечают военный эксперт Владислав Селезнёв и эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в свойственной ему манере, прибегая к помощи эмодзи, намекнул на то, что Украина разрабатывает свои собственные ракеты.

Министр обороны Украины Алексей Резников оказался более прямолинеен – он заявил, что одной из приоритетных задач государства на 2023 год является активизация производства украинского оружия, в том числе – ракетного.

Военный эксперт Владислав Селезнёв считает эту задачу выполнимой:

Технологии, оборудование, персонал и специалисты в Украине есть

– Мы должны исходить буквально из следующего: является ли Украина космическим государством? Да, является, потому как соответствующая научно-промышленная база в Украине есть. До начала полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации на территории Украины производились ступени к ракетам. Технологии, оборудование, персонал и специалисты в Украине есть. Несмотря на то что наши партнёры не поставляют нам оружие, способное бить на расстояние более 80 километров, взрывы в России происходят на расстоянии в 200 и более километров от украинской границы. По аэродрому в Энгельсе прилетало дважды – он вообще находится на расстоянии в 600 километров от границы. Что именно работало – украинская сторона не сообщает об этом и не берёт на себя ответственность за взрывы. Очевидно, что какие-то системы есть. Подозреваю, что это разработки украинского оборонно-промышленного комплекса. Думаю, со временем мы узнаем подробнее, чем именно наносились и наносятся удары.

взрывы на территории России случаются системно и точно. У Украины есть необходимое вооружение

Что касается комплектующих, этот вопрос можно решить. Уж если Северная Корея, страна-изгой, которая многие годы находится под санкциями, равно как и исламская республика Иран, способны производить дальнобойные ракеты, то я думаю, что Украине это уж точно по силам. Тем более с учётом ранее обозначенных позиций: оборудование, персонал, технологии и главное – мотивация. Если Резников делает такие прозрачные намёки, значит, у него на это есть все основания.

– Если западные союзники Украины отказываются поставлять ракеты ATACMS с дальностью полёта 300 километров, могут ли они, например, предоставить Украине комплектующие для создания своих собственных ракет?

– Почему бы и нет? Очевидно, что Запад занимает достаточно гибкую и аккуратную позиции в предоставлении того оружия, которое может вызвать явное раздражение у Российской Федерации. Но в этой риторике никак не обозначена поставка комплектующих для ракет. Вполне вероятно, что элементная база, электронная база, блоки, которые являются важным элементом при создании дальнобойного и высокоточного вооружения, могут быть предоставлены западными партнёрами. Однако подтвердить эту информацию могут только Генштаб ВСУ или Укроборонпром (Объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением. – РС). Ещё раз – взрывы на территории России случаются системно и точно. Это говорит о том, что у Украины есть необходимое для этого вооружение.

– Насколько наличие собственных ракет высокой дальности может изменить ситуацию на фронте?

россияне лупят по объектам критической инфраструктуры Украины, а украинская армия уничтожает склады, казармы

– Это увеличит боевые возможности украинской армии, поскольку это как минимум восстановит определённый паритет. Если сейчас российская армия может свободно применять ракеты, которые бьют на расстояние до 4,5–5 тысяч километров, если мы говорим о ракетах воздушного комплекса Х-101. Если Украина заявит, что она имеет возможность производить в промышленных масштабах ракеты, способные преодолеть расстояние более 300 километров, это поможет восстановить баланс на поле боя.

Я бы исходил из следующего: почему настолько активно идёт дискуссия о предоставлении Украине ракет класса ATACMS к реактивным системам залпового огня HIMARS и их аналогам? Потому что эти ракеты способны действовать на расстоянии до 300 километров и нести серьёзную боевую часть. Это оружие или же оружие украинского производства позволит уничтожать "жирные" цели как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации.

Если сравнить то, как применяют своё оружие украинская и российская армии, то мы увидим, что россияне лупят по объектам критической инфраструктуры Украины, а украинская армия уничтожает места сосредоточения вражеской силы, склады, казармы с личным составом и командные пункты. Это позволяет ослабить возможности российской армии. Нужны ли для этого высокоточные дальнобойные ракеты? Да, безусловно, нужны.

– Долгое время Украина разрабатывала собственный ракетный комплекс "Гром-2" ( Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс. – РС). Массовое производство не началось, насколько я понимаю, из-за недостатка финансирования. Могут ли, например, ракетные комплексы "Гром-2" или их аналоги поступить на вооружение Украины уже в этом году? Сейчас, я полагаю, проблем с финансированием быть не должно.

Украина ищет любые пути и возможности для усиления своего ракетного потенциала

– Я бы уточнил, что это вопрос финансирования не столько украинской армии, сколько украинского оборонно-промышленного комплекса. До 24 февраля 2022 года был изготовлен один ОТКР "Гром-2", а второй находился на стадии производства. Технологические цепочки, специалисты и производственная база – всё это на территории Украины консолидировано. При наличии политической воли и финансирования вопросы создания этих комплексов можно решить. Тактико-технические характеристики у этого комплекса достаточно серьёзные, и, конечно, это очень важное оружие для украинской армии.

Опять же, вся информации о производстве оружия находится в закрытом доступе, но мы можем говорить о том, что Украина ищет любые пути и возможности для усиления своего ракетного потенциала, поскольку рассчитывать в полной мере на поддержку наших партнёров не приходится.

– Как вы считаете, на каких участках фронта будут развиваться основные события в этом году? Стоит ли ожидать перелома в ходе боевых действий?

– Что касается тактики России, она направлена на реализацию трёх целей: первая цель – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Второе направление – юг Украины, это необходимо для сохранения сухопутного коридора из Донецка в Крым, управления Запорожской АЭС и удержания Новокаховской ГЭС, через которую запитывается Крым. Третье направление – Путин же всё ещё мечтает покорить Киев – возможен и такой вариант развития событий. Или же они попытаются перерезать логистические маршруты на западе Украины. Всё зависит от сил и средств российской оккупационной армии. Понятно, что количество подготовленных мобилизованных в ближайшее время составит приблизительно 100 тысяч, но будут ли они иметь технику и боеприпасы – это большой вопрос. Мы видим, что уже сейчас российская армия испытывает снарядный голод и вынуждена комбинировать средства огневого воздействия.

Что касается планов Генштаба Украины, главная цель – это выход на государственные границы 1991 года. Надо понимать, что ввязываться в городские бои – это крайне сложная и неблагодарная миссия. Бои в городских условиях считаются самыми сложными. Можно предположить, что украинское наступление будет сосредоточено на юге Украины. Выход к Азовскому морю через Мелитополь приведёт к блокировке сухопутного коридора в Крым. Я не могу исключать, что сначала Украина освободит юг, потом Крым и только после этого приступит к освобождению востока Украины.

– Какое оружие может быть предоставлено Украине в 2023 году?

– О запросах украинской армии чётко говорит главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Украине для победы нужно 500 артиллерийских систем и боеприпасы к ним, 300 танков и 600–700 бронемашин.

Будут предоставлены авиационные платформы

Что Украина получит? Я думаю, что дискуссия о предоставлении ракет ATACMS будет продолжаться. Думаю, что будут предоставлены авиационные платформы. Не берусь утверждать, будут ли это истребители F-16 (американский истребитель четвёртого поколения. – РС) или их аналоги. Но в настоящее время украинские пилоты проходят обучение по программе пилотирования самолётов класса F-16 на территории США – это не секрет. Безусловно, будут предоставляться системы ПВО. Несколько недель назад в Германии шла дискуссия о том, что они никогда не предоставят Украине систему ПВО Patriot – внимание! – первыми. Однако США уже одобрили поставки этих систем ПВО, значит, с правительства Шольца снимаются какие-либо ограничения по этой части (на момент публикации разговора Германия уже анонсировала передачу Украине батареи ПВО Patriot. – РС).

– Представим, что поставку танков всё же одобрили. Валерий Залужный говорил, что Украине необходимо 300 единиц. Имеется ли у западных союзников Украины настолько внушительный запас танков здесь и сейчас?

– В этом и заключается проблема. То количество танков, которое запрашивает Украина, достаточно большое. В Бундесвере (вооружённые силы ФРГ. – РС) танков, например, меньше 300, во Франции – немногим больше чем 300 единиц. Если этот кейс будет реализовывать одна европейская страна, то она просто останется без техники. Каким образом этот вопрос будет решаться – трудно сказать. Это вопрос логистики, должна быть ремонтно-восстановительная база, центры обслуживания. Если в одной танковой бригаде будут французские Leclerc, советские Т-72 и Т-80, американские Abrams и украинские Т-64 БМ, то я могу представить, какая головная боль будет у заместителя командира по технической части и зама по вооружению этой бригады.

Однако как знак того, что Запад не бросает Украину в её борьбе, какая-то небольшая часть танков может быть поставлена в скором времени. Или же будет реализован такой кейс: другие страны, у которых есть танки западного образца, предоставят их Украине, а взамен постепенно получат новую. Не стоит также забывать, что Великобритания и её эмиссары активно ищут по всему миру советское вооружение для того, чтобы выкупить его и передать Украине.

Эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк, однако, считает, что поставка Украине танков M1 Abrams маловероятна по нескольким причинам:

Танк на поле боя – существо прожорливое

– В Украине довольно долго говорят о переходе на стандарты НАТО, но физически дальше разговоров всё не продвигается, за исключением пары отраслей военной промышленности. Многие отрасли требуют унификации процедур, оборудования и тех же самых сортов горюче-смазочных материалов. Танк на поле боя – существо прожорливое. Проблема в подвозе топлива и заправки существует, потому что каждой танковой роте нужно поставлять топливо в очень больших объёмах, а для этого нужны специализированные машины. Соответственно, специализированные сорта топлива и смазок – и всё это, стоит заметить, должно осуществляться в боевых условиях.

Украина, наверное, ещё не готова к применению таких машин

Если не вдаваться в детали, то это не так уж и плохо. Если задуматься над тем, что машина стоимостью от двух до пяти миллионов долларов требует к себе уважительного отношения, тогда всё выглядит сложнее.

Когда в начале 2000-х годов США проводили военную операцию в Ираке, они развернули полевой ремонтный завод в порту Кувейта. Гораздо проще оказалось перебросить на корабле из США специалистов и оборудование и создать завод в Кувейте, нежели организовать в пустыне качественные ремонт и обслуживание танков. То есть у войск была простая задача – взять подбитые машины и доставить в Кувейт, где с ними работали специалисты, которые это оборудование и производили. Надо понимать, что специалистов по полевому ремонту даже в вооружённых силах США не так уж и много. Наверное, давать дорогостоящее оборудование солдату, который учился 5–6 месяцев в учебном центре, всё-таки не стоит.

Вооружённые силы Украины имеют проблемы не только в подготовке танковых экипажей, но и в логистике: начиная от ремонтников, заканчивая заправщиками. Поэтому Украина, наверное, ещё не готова к применению таких машин.

– Какое время может занять преодоление этих трудностей? Это полгода, год или же ещё больший срок?

Что бы ни случилось с танком, экипаж остаётся жив

– Не думаю, что на это потребуется больше полугода-года. Где-то в этих пределах. Здесь должна существовать целенаправленная программа в духе: "Мы хотим получить вот это, давайте будем реализовывать получение конкретно этого вида вооружения". Я не вижу таких шагов со стороны Украины, мы работаем скорее по схеме: "Вот это подразделение должно получить вот такое вооружение", а потом эти люди едут на Запад, обучаются, получают эту вооружение и возвращаются на фронт. С танками Abrams эта идея не очень хорошо сработает, потому что под эти танки нужно будет привезти ещё массу систем.

Я был свидетелем того, что на учениях в Германии у одной из ремонтных машин на базе танка Abrams был повреждён один из катков. Ремонт этой машины в условиях парка военной базы США в Германии – никто не стреляет, всё есть – продолжался пять суток. А это, по большому счёту, ремонт колеса. Представьте всё то же на территории нашей страны, где всего этого нет.

​– Украина пытается получить эти танки с самого начала войны. Если говорить совсем простым языком, в чём их преимущества и недостатки?

– Во время конфликта в Ираке подбитые танки Abrams были, и их было достаточно, но погибших экипажей не было. Конструкция башни предусматривает пребывание танкистов в такой бронекапсуле. Что бы ни случилось с танком, экипаж остаётся жив. Это главное его преимущество перед всеми остальными машинами.

Второй момент – танк имеет шикарную систему управления огнём и шикарный прицельно-навигационный комплекс. Он способен, используя ночной прицел, обстреливать цели на расстоянии в пять километров. Российские машины способны обстреливать цели на расстоянии до двух с половиной километров.

Из недостатков – танк тяжеловат и имеет довольно большую проекцию

Танк позволяет экипажу находиться в боевой машине и вести непрерывный бой до десяти часов. Нормальный танк позволяет это делать три-четыре часа. Хочешь – не хочешь, но надо банально выйти из машины, подышать воздухом, сходить в туалет, перекусить. В "Абрамсе" всё это можно делать, не выходя из машины. Экипаж отделён от боекомплекта бронированной перегородкой. Танк имеет мощное бронирование, мощный двигатель и, как следствие, развивает хорошую скорость по пересечённой местности.

Из недостатков – танк тяжеловат и имеет довольно большую проекцию, то есть представляет собой такую хорошую мишень, которую, правда, крайне сложно поразить.

– Что касается массы танка, она в максимальной комплектации достигает 70 тонн. Не возникнет ли из-за этого проблем при движении по украинским дорогам, мостам, переправам?

– Если брать танк со средними модификациями, то он будет весить 55–60 тонн, поскольку я сомневаюсь в том, что Украине будут предоставлены танки в максимальной комплектации, если даже передача западных танков произойдёт. 55–60 тонн – это много, безусловно, но у танка двигатель мощностью 1200 лошадиных сил! Если сопоставить количество сил на тонну веса, то Abrams выглядит достаточно мощно. Он очень хорошо себя чувствует на пересечённой местности из-за широких гусениц. На юге Украины очень открытая местность, на которой "Абрамсы" бы себя очень хорошо проявили, но надо учитывать и то, что далеко не все мосты способны выдержать танк весом 60 тонн. Если Украина планирует такие машины получать и применять, то автоматически инженерные подразделения ВСУ получают задачу – нарастить пропускную способность мостов и других дорожных сооружений.

– Недавно в сетях появилось видео, на котором предположительно российские танки Т-14 "Армата" передвигаются в зоне боевых действий или возле неё. Как вы считаете, способны ли они изменить ход войны и, возможно, стать конкурентом для западных моделей последнего поколения?

Вояж трёх машин по Донбасским перелескам на видео – ну, это презентация для покупателей

– Мы говорим о красивой презентационной модели, которую нужно сравнить с машиной, которая прошла две большие войны, если мы говорим об "Абрамсах". "Армата" на сегодняшний день, как говорят дети, это ни о чём. Танк задумывался как машина следующего поколения, он концептуально неплох – там необитаемая башня (боекомплект располагается внутри башни, экипаж – вне. Огонь ведётся дистанционно. – РС), там много разного, но всё это делается российскими руками и на российских заводах. Мы помним историю, как танк просто заглох на Красной площади и сдвинуть с места его не могли несколько суток. Чем закончится такая история в боевой обстановке, мы все понимаем.

Какого-то решительного преимущества машина, сделанная для потенциальной продажи клиентам из Ближнего Востока и Африки, не имеет. Их нет в нужном количестве даже для того, чтобы вооружить хотя бы одну танковую роту. Российская танкостроительная отрасль просто отключена санкциями от получения западных систем управления огнём, оптики, ночных прицелов. Она движется не в сторону танков следующего поколения, а в сторону танков прошлых поколений. Сегодня они могут отремонтировать только танки Т-62, в которых вообще нет ночного оборудования.

Плюс дефицит кадров в российском оборонно-промышленном комплексе: на два миллиона необходимых сотрудников приходится 400 тысяч вакансий. Плюс одна мобилизация, сверху – ещё одна, которая должна произойти в начале этого года, добавьте к этому отток кадров, которые разбежались из России в разные стороны. Что мы получаем? Работать некому, делать не из чего, технологии нестабильны. Вояж трёх машин по Донбасским перелескам на видео – ну, это презентация для покупателей.

– Стало известно, что США предоставят Украине БМП Bradley, Германия – БМП Marder, а Франция – колёсные бронемашины AMX-10 RC, которые некоторые СМИ классифицируют как лёгкие танки. Насколько эти поставки значимы?

– Когда в 2014–2015 годах ВСУ понесли значительные потери в военной технике, мы столкнулись с тем, что нам необходимо было увеличить не только численность вооружённых сил, но и количество бронированной техники для механизированных подразделений – мощные, тяжёлые, бронированные, но подвижные машины. Их у нас маловато. Тогда и начались поиски машин и бронетранспортёров в других странах, где было хоть что-то. Мы получали польские БМП-1, чешские БМП. Эти машины помогают пехоте защитить себя, быстро двигаться по пересечённой местности и вести огонь из неплохих орудий.

То, что нам дают партнёры, позволит посадить мотопехотные бригады на достойные машины, которые резко увеличат их боевые возможности. Всё также зависит от того, в каких количествах будет поставляться эта техника. У нас уже есть сформированные бригады резерва, у нас есть сформированные стрелковые батальоны. Когда у нас будет много машин, мы получим инструмент для взлома противника на широком фронте и быстрого продвижения в его оперативную глубину.

На харьковском направлении мы это видели в исполнении 92-й, 93-й и 25-й бригад, когда они устремились в прорыв и в клочья разорвали российскую оборону.

Это, пожалуй, что-то между оценками "отлично" и "великолепно"

Боевая машина пехоты M2 Bradley – это совсем не то, что было в 60-х годах, это совершенно другая машина. Это, пожалуй, что-то между оценками "отлично" и "великолепно". Она тяжелее, чем обычная БМП, но она имеет броню и защищает от 30-миллиметровых снарядов противника по всему периметру. "Брэдли" спокойно уничтожали иракские танки Т-72, потому что они оснащены противотанковым ракетным комплексом TOW. Даже если в каждом БМП будет по две ракеты, они смогут уничтожить два танка.

"Мардер" – это "Мерседес" в мире БМП

"Мардер" обладает очень хорошим орудием, несмотря на то, что они достаточно старенькие. Надо учесть, что это машина не плавающая, в отличие от БМП-1 и БМП-2. Представьте, что вы пришли в автосалон и выбираете между "Волгой" и "Мерседесом", так вот "Мардер" – это "Мерседес" в мире БМП.

Что касается французов, они длительное время оперировали в Африке – это специфический театр боевых действий, где равнины саванн, песок пустынь, джунгли. На гусеничных машинах там не сильно разгонишься, поэтому длительное время они использовали колёсные боевые машины. Это, безусловно, не танк. Это бронированное колёсное средство со 105-миллиметровой пушкой, которое позволяет бороться с бронированными целями противника. Это что-то среднее между колёсным танком и противотанковой мобильной системой.

Если что-то и получать, то в таком количестве, чтобы этого хватило хотя бы на один батальон. Это около 40 машин. Сколько у нас бригад? Достаточно. Речь идёт о поставке нескольких сотен машин, а лучше – тысяче и более. Готовы ли наши партнёры к этому – я пока сказать не могу.

Мы можем говорить о получении машин предыдущего поколения

– Если подытожить, с самого начала войны Украина просит у западных партнёров танки, а именно – 300 единиц техники. Исходя из тенденций поставок оружия в Украину, можем ли мы в ближайшее время увидеть в Украине американские танки M1 Abrams, французские танки Leclerc, немецкие Leopard 2 или же британские Challenger 2?

– Я думаю, что те современные танки, которые находятся на вооружении ведущих стран, нам не предоставят. Мы можем говорить о получении машин предыдущего поколения.

– Почему?

– После выборов 2019 года украинские политики демонстрировали что угодно, но никак не готовность воевать. Мы готовились к шашлыкам, мы ездили в Буковель. Занимались разной ерундой, и тем самым мы поставили наших сегодняшних союзников в положение, когда они перестали нас понимать. К чему мы готовились? Сдать страну или воевать за неё?

Запад понял, что мы сдаваться не собираемся

В течение трёх лет накапливалось недоверие к военно-политическому руководству Украины. В первые дни боевых действий украинские солдаты показали, что им всё равно, как проголосовал электорат на последних выборах, – они воюют за Украину. И именно эти люди получили поддержку со стороны союзников. Пехотинцы показали, что они голыми руками могут противостоять российским танкам, потому что у украинского пехотинца в руках появились Javelin, NLAW, переносные зенитно-ракетные комплексы в немыслимых количествах. В итоге российская авиация понесла огромные потери.

Следующий этап был тогда, когда армия выгнала противника из-под Киева. Запад понял, что мы сдаваться не собираемся. Те, кто сегодня у власти, – не показатель того, что не нужно помогать вооружённым силам и стране. Появился Рамштайн (Международная конференция по вопросам военной помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. – РС). Мы стали получать более серьёзные системы. Потом Россия перешла на тактику ракетного террора – запад предоставил системы ПВО, ведь страдают люди. Это значит, что на одной скамейке в Гааге будут сидеть как ребята, организовавшие эти удары, так и ребята их наносившие. Все они будут слушать приговоры по статье "Геноцид". Да, системы ПВО пока не в тех количествах, в каких бы хотелось, но этого достаточно, чтобы противостоять агрессии.

Если Запад не разочаруется в армии Украины - а этого не произойдёт - и никак не усомнится в стремлении генерала Залужного довести войну до победы, то я думаю, что в течение года мы увидим и танки, и БМП, и разного рода боеприпасы, вплоть до получения не самых плохих истребителей. На всё это нужно лишь время.