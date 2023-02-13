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Полина Барскова: «Перегорает лампочка надежды»

Полина Барскова: «Перегорает лампочка надежды»
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Полина Барскова: «Перегорает лампочка надежды»

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С Украиной связаны ощущения настоящего и будущего. Там сейчас происходит удивительно сложное и новое искусство. Это возможность в ситуации абсолютной боли человеку узнавать о себе что-то очень человеческое. Когда война закончится, останется память и невероятное искусство.

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