Полина Барскова: «Перегорает лампочка надежды»

С Украиной связаны ощущения настоящего и будущего. Там сейчас происходит удивительно сложное и новое искусство. Это возможность в ситуации абсолютной боли человеку узнавать о себе что-то очень человеческое. Когда война закончится, останется память и невероятное искусство.
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