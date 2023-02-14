Россия вчера, сегодня, завтра. Россия как цивилизация. Гора языков
Отношения народов Кавказа с Россией. Хаджи-Мурат. Мусульманский мир. Языки и быт. Участвуют Ольга Богуславская, Владимир Борщов, Александр Кибрик, Сандро Кадзасов. Автор Елена Ольшанская. Ведет Ирина Лагунина. Эфир 12 января 2003.
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