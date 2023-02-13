Время Свободы: Быть похожим на Ким Чен Ына. Бронепоезд для бункерного президента
Россия применяет надводные дроны***Глава МИД Венгрии посетил Минск*** Металлургический завод имени Ильича в Мариуполе достался бизнесмену близкому к Рамзану Кадырову***Путин все чаще использует для путешествий бронепоезд*** ВВС США сбили в американском воздушном пространстве сразу 4 НЛО
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