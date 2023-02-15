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Лицом к событию. Чем грозят России новые санкции?

Лицом к событию. Чем грозят России новые санкции?
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Лицом к событию. Чем грозят России новые санкции?

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Положение в экономике ухудшится? В эфире Дмитрий Некрасов, Дмитрий Потапенко. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СОКОЛОВЫМ МИХАИЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СОКОЛОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА. 18+

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