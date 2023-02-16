Лицом к событию. Худший сценарий

С чего бы вдруг Дума и Совет Федерации РФ внепланово назначили свои заседания на 22 февраля? На следующий день после путинского послания? Что именно им предстоит "скреплять" из того, что он планирует произнести? Обсуждают: политик Денис Шендерович и военный эксперт Михаил Притула.