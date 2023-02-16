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Лицом к событию. Худший сценарий

Лицом к событию. Худший сценарий
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Лицом к событию. Худший сценарий

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С чего бы вдруг Дума и Совет Федерации РФ внепланово назначили свои заседания на 22 февраля? На следующий день после путинского послания? Что именно им предстоит "скреплять" из того, что он планирует произнести? Обсуждают: политик Денис Шендерович и военный эксперт Михаил Притула.

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