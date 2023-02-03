Прокурор просит 18 лет колонии для издателя исламской литературы Эжаева

Гособвинение запросило 18 лет колонии для главы издательства исламской литературы "Умма" Асламбека Эжаева, которого обвиняют по статье о финансировании терроризма. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Приговор Второй Западный окружной военный суд в Москве должен вынести в пятницу, 3 февраля.

По версии следствия, Эжаев с декабря 2012 года организовал сбор денежных средств через приложение "Сбербанк Онлайн" и, таким образом, перевел свыше 34 миллионов рублей запрещённой в России террористической группировке "Исламское государство".

По словам адвоката Эжаева, на самом деле все эти деньги были платой от оптовых покупателей за книги.

Эжаев находится под арестом в Москве с апреля 2021 года. Накануне задержания в его квартире прошёл обыск. В Следственном комитете тогда утверждали, что в ходе обыска у книгоиздателя были обнаружены банковские карты, "используемые для финансирования терроризма", техника, а также "запрещенная литература и иная атрибутика экстремистской направленности".

"Книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако Эжаев формально менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных", — заявили в СК.

Представители исламского сообщества России связывают преследование Эжаева с его профессиональной деятельностью.

Так, изданные "Уммой" сборник изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари" и ещё две книги, в августе 2022 года были внесены в федеральный список экстремистских материалов, что вызвало возмущение представителей духовенства на Северном Кавказе и главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Сахих аль-Бухари" – это сборник хадисов, то есть преданий о словах и действиях пророка Мухаммеда, составленный в IX веке исламским богословом Мухаммадом аль-Бухари.

В конце января парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете признавать экстремистскими материалами канонические исламские и христианские тексты.