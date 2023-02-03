Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Прокурор просит 18 лет колонии для издателя исламской литературы Эжаева

Асламбек Эжаев (архивное фото)

Гособвинение запросило 18 лет колонии для главы издательства исламской литературы "Умма" Асламбека Эжаева, которого обвиняют по статье о финансировании терроризма. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Приговор Второй Западный окружной военный суд в Москве должен вынести в пятницу, 3 февраля.

По версии следствия, Эжаев с декабря 2012 года организовал сбор денежных средств через приложение "Сбербанк Онлайн" и, таким образом, перевел свыше 34 миллионов рублей запрещённой в России террористической группировке "Исламское государство".

По словам адвоката Эжаева, на самом деле все эти деньги были платой от оптовых покупателей за книги.

Эжаев находится под арестом в Москве с апреля 2021 года. Накануне задержания в его квартире прошёл обыск. В Следственном комитете тогда утверждали, что в ходе обыска у книгоиздателя были обнаружены банковские карты, "используемые для финансирования терроризма", техника, а также "запрещенная литература и иная атрибутика экстремистской направленности".

"Книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако Эжаев формально менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных", — заявили в СК.

Представители исламского сообщества России связывают преследование Эжаева с его профессиональной деятельностью.

Так, изданные "Уммой" сборник изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари" и ещё две книги, в августе 2022 года были внесены в федеральный список экстремистских материалов, что вызвало возмущение представителей духовенства на Северном Кавказе и главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Сахих аль-Бухари" – это сборник хадисов, то есть преданий о словах и действиях пророка Мухаммеда, составленный в IX веке исламским богословом Мухаммадом аль-Бухари.

В конце января парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете признавать экстремистскими материалами канонические исламские и христианские тексты.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG