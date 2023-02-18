Феминизм восходящего солнца. Артемий Троицкий загружает экзотикой
Артемий Троицкий знакомит нас с новыми записями японских женщин-музыкантов, работающих в различных областях электронной и экспериментальной композиции. С именами большинства исполнителей даже ведущий подкаста столкнулся впервые – и совсем не пожалел.
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