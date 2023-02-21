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Лицом к событию. Лица Послания

Лицом к событию. Лица Послания
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Лицом к событию. Лица Послания

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Кто эти люди, которые слушали Путина? Как из года в год менялся "первый ряд первых лиц" и менялся ли он вообще? Где Собянин, Кадыров, Кириенко и Вайно? А также: Путин как коллективный Валентин Зорин. Обсуждают: Максим Круглов, Аббас Галямов, Рефат Чубаров.

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