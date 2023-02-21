Дороги к свободе. Год войны: Байден в Киеве

Что показал год войны России против Украины? Каково значение приезда американского президента? Виталий Портников беседует с журналисткой и телеведущей Ольгой Лень и военным экспертом, заместителем директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем