Что показал год войны России против Украины? Каково значение приезда американского президента? Виталий Портников беседует с журналисткой и телеведущей Ольгой Лень и военным экспертом, заместителем директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем
Другие материалы
-
21 февраля 2023
Дороги к свободе. Год войны: Байден в Киеве
-
07 февраля 2023
Дороги к свободе. Украина: война и коррупция
-
31 января 2023
Дороги к свободе. Беларусь: угроза и жертва
-
24 января 2023
Зачем Путину Медведчук?
-
17 января 2023
Дороги к свободе. "Люблинский треугольник"
-
10 января 2023
Дороги к свободе. Украина: война и общество в 2023 году