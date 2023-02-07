Год спустя: американцы выступают за масштабную помощь Украине

Почти через год после начала российского вторжения в Украину подавляющее большинство американцев продолжает выступать за оказание всевозможной помощи Украине в её борьбе за возвращение захваченной Россией украинской территории, даже если это приведет к затяжной войне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Гэллапа.

В то время, как 65 процентов опрошенных высказались за полную поддержку Украины, 31 процент считает, что США должны предпринять усилия для скорейшего завершения войны, даже если это означает сохранение под контролем России части захваченных территорий. Эти результаты практически идентичны результатам опроса, проведенного полгода назад. Наиболее высокий уровень поддержки - 81 процент - среди демократов, хотя за продолжение помощи Украине выступает и заметное большинство республиканцев и независимых.

После нападения России на Украину объем американской военной помощи Киеву составил 27 миллиардов долларов, десятки миллиардов были выделены на экономическую и гуманитарную помощь. 39 процентов опрошенных назвали это адекватным уровнем поддержки, 30 процентов высказались за увеличение помощи, 28 процентов считают, что она чрезмерна.

Об устойчивой поддержке Украины американцами свидетельствуют и результаты опроса, проведенного по заказу телекомпании Foxnews. 51 процент опрошенных считает, что Украина одерживает верх в войне с Россией, 64 процента выступает за продолжение поставок вооружений Киеву, 63 - за финансовую помощь Украине.