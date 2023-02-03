США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $ 2,2 млрд

Соединённые Штаты Америки в пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиардов долларов.

Украина впервые получит высокоточные ракеты GLSDB с дельностью стрельбы до 150 километров. Кроме того, в пакет войдут зенитно-ракетные комплексы Hawk, беспилотники Puma, противотанковые Javelin и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, как сообщает издание Inside Defence со ссылкой на Пентагон, в составе нового пакета помощи будут тяжёлые пулемёты с опцией тепловидения, минозащищённые бронемашины, многочисленные боеприпасы, средства связи и полевое оборудование.

Ранее США посылали в Украину ракеты только дальностью до 80 километров, однако ещё в ноябре сообщалось о предложении компании Boeing – производителя GLSDB – поставить данное вооружение Украине.