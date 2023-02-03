США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $ 2,2 млрд

Соединённые Штаты Америки в пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиардов долларов.
Украина впервые получит высокоточные ракеты GLSDB с дельностью стрельбы до 150 километров. Кроме того, в пакет войдут зенитно-ракетные комплексы Hawk, беспилотники Puma, противотанковые Javelin и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Кроме того, как сообщает издание Inside Defence со ссылкой на Пентагон, в составе нового пакета помощи будут тяжёлые пулемёты с опцией тепловидения, минозащищённые бронемашины, многочисленные боеприпасы, средства связи и полевое оборудование.
Ранее США посылали в Украину ракеты только дальностью до 80 километров, однако ещё в ноябре сообщалось о предложении компании Boeing – производителя GLSDB – поставить данное вооружение Украине.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на десятки миллиардов долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Помощь США наиболее существенна. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
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