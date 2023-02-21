Лицом к событию. Война как норма жизни?

Заочный спор Путина и Байдена. В эфире И.Преображенский, А.Коваленко, Б.Кагарлицкий. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СОКОЛОВЫМ МИХАИЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СОКОЛОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА. 18+
Другие материалы
-
21 февраля 2023
Лицом к событию. Лица Послания
-
20 февраля 2023
Лицом к событию. Байден дал знак поддержки
-
17 февраля 2023
Лицом к событию. Ответ Кремлю
-
16 февраля 2023
Лицом к событию. Худший сценарий
-
15 февраля 2023
Лицом к событию. Чем грозят России новые санкции?
-
14 февраля 2023
Лицом к событию. Гости Гиркина топят за Навального