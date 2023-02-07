Дороги к свободе. Беларусь: угроза и жертва

Каков уровень угрозы Украине со стороны Беларуси? Гости Виталия Портникова – Зенон Позняк, белорусский политик и общественный деятель, глава Консервативно-христианской партии, и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза.