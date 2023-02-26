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Новость часа
70 лет Радио Свобода
Радио Свобода: история в фотографиях
37 минут(ы) назад
1
Здание Радио Освобождение (с 1959 года – Радио Свобода) в Мюнхене. Бывший аэропорт в Обервизенфельде (1953–1966 годы)
2
Редактор Радио Освобождение Валериан Оболенский у киоска с международной печатью. Авеню Ваграм, Париж, конец 1950-х.
3
Георгий Адамович, поэт, литературный критик, многолетний комментатор Радио Освобождение – Радио Свобода.
4
Юрий фон Шлиппе (у микрофона – Юрий Мельников) берет интервью у американского пианиста Вана Клайберна, 1958 год
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Радио Свобода: история в фотографиях
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