Русской службе Радио Свобода исполнилось 70 лет

Русской службе Радио Свобода 1 марта исполняется 70 лет.

Первая программа радиостанции "Освобождение" вышла в эфир из студии в Мюнхене 1 марта 1953 года. В 1959 году радиостанция сменила название. В годы холодной войны Радио Свобода предоставляло аудитории в СССР факты советской истории и современной действительности, скрывавшиеся от общественности и не освещавшиеся в официальных средствах массовой информации, а также информацию о деятельности лиц и организаций, выступавших против коммунистических режимов и репрессиях властей в отношении диссидентов. У микрофона Русской службы выступали многие представители неофициальной советской культуры и деятели русской эмиграции. Принципов свободы печати редакция неукоснительно придерживается и ныне.

Глушение волн радиостанции советские власти прекратили в 1989 году. В 1991 году, после провала путча ГКЧП, президент России Борис Ельцин своим указом легализовал деятельность Радио Свобода в Москве. Штаб-квартира медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в 1995 году по приглашению президента Чехии Вацлава Гавела переехала в Прагу.

В годы пребывания у власти Владимира Путина редакция Русской службы столкнулась с постепенно нараставшими проблемами. В 2017 году Радио Свобода внесено министерством юстиции России в список "иностранных агентов", весной 2022 года под давлением российских властей закрыто Московское бюро "Свободы". После начала полномасштабного военного вторжения в Украину и введения в России военной цензуры сайты Русской службы и её аккаунты во многих социальных сетях заблокированы Роскомнадзором. Тем не менее 2022 год стал исторически самым успешным в истории редакции: сайты "Свободы" зарегистрировали более 161 миллиона посещений, а каналы Русской службы на видеохостинге YouTube - более 105 миллионов просмотров ежемесячно. Еженедельная аудитория "Свободы" составляет более 8 миллионов человек.

"На протяжении семи десятилетий Радио Свобода выполняло роль факела, указывающего населению страны путь из информационной темноты, - заявил в связи с юбилеем Русской службы президент РСЕ/РС Джейми Флай, - В долгой истории этой редакции, возможно, самыми блестящими стали несколько последних лет, когда наша корпорация подверглась беспрецедентному давлению Кремля. И в минувшем году, несмотря на попытки Владимира Путина помешать россиянам знать правду, журналисты "Свободы" продолжали свою смелую работу в интересах аудитории. Эта критически важная деятельность будет продолжаться".