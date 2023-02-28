Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Русской службе Радио Свобода исполнилось 70 лет

Русской службе Радио Свобода 1 марта исполняется 70 лет.

Первая программа радиостанции "Освобождение" вышла в эфир из студии в Мюнхене 1 марта 1953 года. В 1959 году радиостанция сменила название. В годы холодной войны Радио Свобода предоставляло аудитории в СССР факты советской истории и современной действительности, скрывавшиеся от общественности и не освещавшиеся в официальных средствах массовой информации, а также информацию о деятельности лиц и организаций, выступавших против коммунистических режимов и репрессиях властей в отношении диссидентов. У микрофона Русской службы выступали многие представители неофициальной советской культуры и деятели русской эмиграции. Принципов свободы печати редакция неукоснительно придерживается и ныне.

Глушение волн радиостанции советские власти прекратили в 1989 году. В 1991 году, после провала путча ГКЧП, президент России Борис Ельцин своим указом легализовал деятельность Радио Свобода в Москве. Штаб-квартира медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в 1995 году по приглашению президента Чехии Вацлава Гавела переехала в Прагу.

В годы пребывания у власти Владимира Путина редакция Русской службы столкнулась с постепенно нараставшими проблемами. В 2017 году Радио Свобода внесено министерством юстиции России в список "иностранных агентов", весной 2022 года под давлением российских властей закрыто Московское бюро "Свободы". После начала полномасштабного военного вторжения в Украину и введения в России военной цензуры сайты Русской службы и её аккаунты во многих социальных сетях заблокированы Роскомнадзором. Тем не менее 2022 год стал исторически самым успешным в истории редакции: сайты "Свободы" зарегистрировали более 161 миллиона посещений, а каналы Русской службы на видеохостинге YouTube - более 105 миллионов просмотров ежемесячно. Еженедельная аудитория "Свободы" составляет более 8 миллионов человек.

"На протяжении семи десятилетий Радио Свобода выполняло роль факела, указывающего населению страны путь из информационной темноты, - заявил в связи с юбилеем Русской службы президент РСЕ/РС Джейми Флай, - В долгой истории этой редакции, возможно, самыми блестящими стали несколько последних лет, когда наша корпорация подверглась беспрецедентному давлению Кремля. И в минувшем году, несмотря на попытки Владимира Путина помешать россиянам знать правду, журналисты "Свободы" продолжали свою смелую работу в интересах аудитории. Эта критически важная деятельность будет продолжаться".

  • Русская служба Радио Свобода, один из лидеров на рынке независимых российских медиа, представляет собой современную журналистскую организацию, работающую на многих платформах. На трёх редакционных сайтах - Svoboda.org, Sibreal.org, Sevreal.org - публикуется оперативная информация, репортажи с мест событий в России и за её пределами, аналитические обзоры, интервью с ньюсмейкерами и экспертами. "Свобода" по-прежнему ведёт круглосуточное интернет- и спутниковое радиовещание (нас также можно слушать с 21 часа до полуночи на средних волнах), производит ежедневные и еженедельные видеопрограммы, социальное и репортажное видео, популярные подкасты, документальные фильмы. Мы активно работаем в аккаунтах на всех значимых социальных сетях.
  • Радио Свободная Европа/Радио Свобода – независимая американская медиакорпорация, финансируемая за счет гранта Конгресса через Агентство США по глобальным медиа. Радио Свобода работает на 27 языках в 23 странах – преимущественно для аудиторий тех стран, где свобода СМИ ограничена.
  • Более двадцати сотрудников Русской службы Радио "Свобода" внесены российскими властями в списки "иностранных агентов" в качестве частных лиц. Необоснованные преследования "Свободы" и её журналистов продолжаются. Несмотря на это, в России продолжают работать наши корреспонденты.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG