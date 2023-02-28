Русской службе Радио Свобода исполнилось 70 лет

Русской службе Радио Свобода 1 марта исполняется 70 лет.
Первая программа радиостанции "Освобождение" вышла в эфир из студии в Мюнхене 1 марта 1953 года. В 1959 году радиостанция сменила название. В годы холодной войны Радио Свобода предоставляло аудитории в СССР факты советской истории и современной действительности, скрывавшиеся от общественности и не освещавшиеся в официальных средствах массовой информации, а также информацию о деятельности лиц и организаций, выступавших против коммунистических режимов и репрессиях властей в отношении диссидентов. У микрофона Русской службы выступали многие представители неофициальной советской культуры и деятели русской эмиграции. Принципов свободы печати редакция неукоснительно придерживается и ныне.
Глушение волн радиостанции советские власти прекратили в 1989 году. В 1991 году, после провала путча ГКЧП, президент России Борис Ельцин своим указом легализовал деятельность Радио Свобода в Москве. Штаб-квартира медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в 1995 году по приглашению президента Чехии Вацлава Гавела переехала в Прагу.
В годы пребывания у власти Владимира Путина редакция Русской службы столкнулась с постепенно нараставшими проблемами. В 2017 году Радио Свобода внесено министерством юстиции России в список "иностранных агентов", весной 2022 года под давлением российских властей закрыто Московское бюро "Свободы". После начала полномасштабного военного вторжения в Украину и введения в России военной цензуры сайты Русской службы и её аккаунты во многих социальных сетях заблокированы Роскомнадзором. Тем не менее 2022 год стал исторически самым успешным в истории редакции: сайты "Свободы" зарегистрировали более 161 миллиона посещений, а каналы Русской службы на видеохостинге YouTube - более 105 миллионов просмотров ежемесячно. Еженедельная аудитория "Свободы" составляет более 8 миллионов человек.
"На протяжении семи десятилетий Радио Свобода выполняло роль факела, указывающего населению страны путь из информационной темноты, - заявил в связи с юбилеем Русской службы президент РСЕ/РС Джейми Флай, - В долгой истории этой редакции, возможно, самыми блестящими стали несколько последних лет, когда наша корпорация подверглась беспрецедентному давлению Кремля. И в минувшем году, несмотря на попытки Владимира Путина помешать россиянам знать правду, журналисты "Свободы" продолжали свою смелую работу в интересах аудитории. Эта критически важная деятельность будет продолжаться".
- Русская служба Радио Свобода, один из лидеров на рынке независимых российских медиа, представляет собой современную журналистскую организацию, работающую на многих платформах. На трёх редакционных сайтах - Svoboda.org, Sibreal.org, Sevreal.org - публикуется оперативная информация, репортажи с мест событий в России и за её пределами, аналитические обзоры, интервью с ньюсмейкерами и экспертами. "Свобода" по-прежнему ведёт круглосуточное интернет- и спутниковое радиовещание (нас также можно слушать с 21 часа до полуночи на средних волнах), производит ежедневные и еженедельные видеопрограммы, социальное и репортажное видео, популярные подкасты, документальные фильмы. Мы активно работаем в аккаунтах на всех значимых социальных сетях.
- Радио Свободная Европа/Радио Свобода – независимая американская медиакорпорация, финансируемая за счет гранта Конгресса через Агентство США по глобальным медиа. Радио Свобода работает на 27 языках в 23 странах – преимущественно для аудиторий тех стран, где свобода СМИ ограничена.
- Более двадцати сотрудников Русской службы Радио "Свобода" внесены российскими властями в списки "иностранных агентов" в качестве частных лиц. Необоснованные преследования "Свободы" и её журналистов продолжаются. Несмотря на это, в России продолжают работать наши корреспонденты.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.