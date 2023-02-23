Человек имеет право. "Склонен к предательству, лжи и обману”
Как наказывают российских военнослужащих, отказавшихся воевать. Пленные и пропавшие без вести. Заключённые в армии.
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