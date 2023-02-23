Лицом к событию. Шабаш с противогазами, боеголовками и гречкой

Как в России отметили 23 февраля, за которым последует годовщина страшной даты? В гостях Михаил Лобанов, Игорь Романенко, Алексей Ворсин.
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