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Лицом к событию. Люди смеха

Лицом к событию. Люди смеха
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Лицом к событию. Люди смеха

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"Лига смеха" на фронте и в рядах волонтеров. "Сваты" в расколе. А также: что стало с российскими участниками шоу "Рассмеши комика". Ветераны КВН на войне и о войне. Как один год перемолол тысячи судеб. В гостях Андрей Чивурин, Евгений Каминский, Роман Гапачило, Леонид Швец.

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