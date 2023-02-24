Лицом к событию. Люди смеха

"Лига смеха" на фронте и в рядах волонтеров. "Сваты" в расколе. А также: что стало с российскими участниками шоу "Рассмеши комика". Ветераны КВН на войне и о войне. Как один год перемолол тысячи судеб. В гостях Андрей Чивурин, Евгений Каминский, Роман Гапачило, Леонид Швец.